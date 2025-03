Ante los motivos antes mencionados, mucha gente desconoce o ignora la posibilidad del hackeo. Lo cierto es que, si un dispositivo Android empieza a agotar su batería más rápido de lo normal, podría ser un indicio de que se está ejecutando un malware constantemente.

Dicho en otras palabras, un software presente en tu celular puede estar recopilando datos de manera continua o enviándolos a servidores externos, lo que provoca un uso intensivo de la batería.

Para descartar este problema, deberás revisar las aplicaciones ejecutadas en segundo plano y descartar que alguna esté consumiendo más recursos de lo normal. En el caso de que no haya ninguna anomalía, deberías considerar seriamente esta posibilidad.

Además del consumo excesivo de la batería, el sobrecalentamiento del celular, la lentitud en el mismo, la presencia de aplicaciones desconocidas o un aumento en el consumo de datos y facturas son otras de las señales de hackeo que deberías tener presentes.

bateria, celular.jpeg La señal que muchos desconocen e indica que tu celular Android ha sido hackeado

A través del hackeo, los ciberdelincuentes pueden tener acceso a información sensible y personal, por lo que debes siempre controlar que todo esté en orden.

Qué hacer si eres víctima de un hackeo

Si no has tenido la precaución de realizar este efectivo hábito con tu celular y has sido víctima de un hackeo, será mejor que sigas los pasos que se muestran a continuación: