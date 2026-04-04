La segunda misa católica más alta del mundo se hizo a 5.000 metros de altura aproximadamente y en Argentina

misa en corona del inca (1) La segunda misa más alta del mundo tuvo lugar en Argentina.

Para llegar hay que atravesar quebradas, arenales, piedras volcánicas, caminos de alta montaña y un clima que obliga a una muy buena preparación técnica y física.

Pero sin importar los requerimientos necesarios para lograrlo, treinta fieles y asistentes afrontaron el frío intenso, la baja presión atmosférica y el poco oxígeno para participar de una liturgia con gran carga simbólica y espiritual.

Estas condiciones se deben a que Corona del Inca, también conocida como Incapillo o Inca Pillú, es una imponente caldera volcánica ubicada en plena Cordillera de los Andes, donde una laguna de tonos azules, formaciones de hielo y algunos de los volcanes más altos de la región hicieron que de una clásica misa católica, un hecho digno de recordar para la memoria argentina.

¿Cuál fue la primera misa más alta del mundo?

misa en el monte everest La primera misa más alta del mundo fue celebrada en el campamento base del Monte Everest.

En la Navidad de 2023, en la Iglesia de San Patricio de Edimburgo, Escocia; el Padre Doohan acordó un día para celebrar una misa en la cima del mundo y hacer historia. Cumpliendo la promesa, escaló la montaña más alta del mundo e hizo historia al celebrar la Santa Misa en uno de los lugares más altos jamás registrados: el Monte Everest.

Así es como el 14 de mayo del 2025 luego de un trayecto de ocho días, el Padre Ninian Doohan subió hasta los 5.348 metros de altitud para llegar al campamento base de la montaña, en el valle del Khumbu (principal punto de partida de la escalada al Everest) cuya celebración utilizó una piedra labrada como altar.