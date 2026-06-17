La Rioja decretó asueto por el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial

messi vs argelia 2 Luego de los 3 goles de Messi y el triunfo de la Selección ante Argelia, La Rioja decretó asueto administrativo.

“El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”, sostuvo el gobierno de Ricardo Quintela (PJ) en el mensaje oficial.

Para quiénes es el asueto en La Rioja

La disposición alcanza a la Administración Pública Provincial y también a las instituciones educativas, aunque desde la Provincia aclararon que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante guardias mínimas.

Según el comunicado, esas guardias estarán destinadas a “asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad”, de manera que el asueto no afecte áreas críticas del Estado.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”, cerró el mensaje oficial.

La Rioja, así, llevó el fervor mundialista un paso más allá: una mañana libre para celebrar a la Selección argentina, en una decisión que mezcla pasión futbolera, cultura popular y política provincial. Y eso que el campeonato recién está en sus etapas iniciales.