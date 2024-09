La revista Forbes destacó la labor de la enóloga mendocina que se formó con Michel Rolland

Su proyecto tenía que ver con recibirse en Mendoza, porque sus padres no podían enviarla a estudiar a Buenos Aires y luego especializarse en un postgrado en la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UBA y trabajar para el INTA en provincia de Buenos Aires, en pos de adquirir experiencia.

Sin embargo, cuando empezó a estudiar, se sintió atraída por la elaboración del vino. "Me atrapó el hecho de que, partiendo de un viñedo, y después de la uva, llegás a transformarla, elaborando una bebida capaz de dar placer a quien la bebe. Algo que mezcla sin dudas la ciencia, pero que al no ser una ciencia exacta, tiene mucho de arte, ya que transformás todo el tiempo el producto que da la naturaleza", manifestó a Forbes.

Su primer trabajo fue en la bodega Trapiche y lo recuerda como un gran aprendizaje. Luego vivió y trabajó en Francia e Italia, adquiriendo una experiencia única para la labor que ejercería después, como cofundadora con Michel Rolland de su laboratorio en Mendoza.

Cómo fue formarse con uno de los mejores enólogos del mundo

Según manifestó la enóloga, el hecho de haber conocido en el inicio de su carrera profesional a Rolland, la ayudó a formarse bajo su tutela, adquiriendo hábitos y conocimientos de alguien que ya estaba consagrado en el mundo de la vitivinicultura.

"Como al comienzo, yo no sabía tanto de su fama como asesor, podía preguntar cualquier duda sin tener vergüenza de no saber. Y él me explicaba con la paciencia de un padre a una hija, contándome sus "secretos" a la hora de trabajar y asesorar", sostuvo.

Agregó, además, que aprendió muchísimo de la parte técnica como también del trato interpersonal entre cliente y asesor y el papel primordial de la psicología para llevar adelante una asesoría.

La fundación del laboratorio junto a Michel Rolland y la adquisición de las acciones

Forbes destacó la labor de Gabriela al cofundar el laboratorio Eno.Rolland en el año 1999 y el gran desafío profesional que esto significó para la enóloga mendocina.

"El mayor desafío fue custodiar la marca Rolland, ya que cualquier cosa que yo decidiera era involucrar un nombre muy reconocido en el medio. Alguna vez, antes de comenzar con Eno.Rolland le pregunté a Michel por qué se animaba a dejar su nombre bajo mi responsabilidad y me respondió "porque estoy seguro que lo vas a hacer muy bien".

Más adelante, Gabriela Celeste quedó como única dueña del laboratorio Eno., ya que adquirió el total de las acciones. "Al tener el total del manejo de la empresa armé un plan de inversiones con alguna renovación de equipos, un listado de nuevos servicios para ofrecer en el corto y mediano plazo, una adecuación de los análisis que realizamos habitualmente en el laboratorio enológico y un programa de capacitaciones /asesorías a distancia", manifestó.