La respuesta viral de una empleada doméstica por el "asco clasista" en Recoleta

"Abro este hilo a raíz de este twitt, mi nombre es Lucero soy Boliviana y radicó en Argentina hace ya 7 años, tengo 26 años, actualmente trabajo atendiendo y cuidó dos personas adultas mayores, acá en Argentina estudie enfermería, pero, SIGUE", comenzó la joven.

Y agregó: "Debido a que estudio dos carreras más tuve que buscar un empleo de acuerdo a mis tiempos, gracias a Dios encontré mi actual laburo, a los abuelos les cocino, les ayudo con su ropita, les ayudo a bañarse y los fines de semana hacemos compras y nos vemos como en la foto".

"Me pusieron en blanco, me pagan lo que yo consideró justo, me gusta el barrio de Recoleta, y el punto es que no veo nada de malo en la foto "clasista", con los abuelos reímos, lloramos, nos contamos anécdotas, y aunque debo admitir que venimos de clases sociales muy distintas".

"Ellos siempre me han tratado con respeto, cuando tengo que rendir me dan una o dos horas libres para que estudie y un lugar con todas las comodidades, en épocas de finales me ayudan más, incluso dándome días libres y pagándome de todas formas, a veces chocamos en culturas".

"Pero, nunca me discriminaron, yo los estimo muchísimo, siempre les digo que cuando me reciba quiero que estén allí conmigo, obviamente tenemos nuestros parámetros y barreras de trabajo", consideró.

Le pareció "muy idiota" el tuit de Daniel K

"Me parece muy idiota el twitt que hizo Daniel K, sobre todo por su referencia, obviamente deben existir personas malas y explotadoras, pero, el problema es su estigma, solo por que es de 'Recoleta' yo he tenido otros laburos", dijo Lucero.

Y siguió: "Donde personas de mi misma colectividad en los suburbios me han explotado de la peor manera, pero, no me quedaba de otra porque laburo es laburo mientras se encuentre algo mejor, siempre el trabajo nos dignifica como personas, y para finalizar cuando mis abuelos me cuentan las historias de todo lo que tuvieron que hacer y esforzarse para tener todo lo que tienen hoy en día, no siento nada de envidia ni rencor, al contrario los admiro demasiado!".

Por último reveló, con un "Pd", que "la abuelita me borda a mano mis uniformes de la facu y los que uso para trabajar también y es hermoso".