La respuesta de la filosofía ante: ¿Por qué seguir si no existe un resultado claro?

Nuestras vidas son las rocas que empujamos. Dejar de empujarlas es dejar de vivir. Es, señala Camus, nuestra capacidad de pensar la que da sentido a esta historia. Cada segundo de cada día que vivimos, podemos decir con certeza que todavía no estamos muertos. A pesar de que rey mueva la roca y no llegue a construir un templo, no importa realmente. La es abrazar la rebeldía y la pasión en la vida, aceptando la absurdidad sin caer en la desesperación

Filosofía (1).jpg Mito de Sísifo

La filosofía del absurdo

La explicación del autor se abstiene de buscar un sentido religioso o metafísico a la vida, se trata de un plano meramente humano sin la respuesta de trascendencia y sentido que se podría encontrar en la religión. Esta reflexión se centra en la búsqueda de significado en un mundo que parece no ofrecerlo.

Camus sugiere que, en lugar de sucumbir a la desesperación, debemos encontrar formas de vivir con alegría y propósito dentro de este marco absurdo. En profundidad, ante este problema surge la pregunta: ¿Cuál es el aspecto de la vida que hace que merezca la pena ser vivida?

Para la filosofía del absurdismo al reconocer que la vida carece de sentido inherente, podemos vivir sin miedo al fracaso o al juicio externo. Al aceptar el absurdo se puede encontrar alegría y satisfacción meramente en el hecho de existir. Camus nos invita a abrazar esta libertad y a encontrar significado en nuestras propias acciones y elecciones.