La Reina Nacional de la Vendimia se emocionó al aire al recordar lo que vivió durante el 2024

"Me va a costar volver a la realidad, ya hemos hablado de este tema con reinas mandato cumplido, que me han dicho que me prepare para el momento de dejar los atributos", sostuvo y destacó la buena relación y amistad que ha tenido con la virreina.

Ambas fueron homenajeadas por Diego Gareca, quien les aseguró que se las iba a extrañar y les leyó un texto del autor uruguayo Eduardo Galeano.