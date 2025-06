La policía de Francia recupera una estatua robada de la tumba de Jim Morrison hace 35 años

"Fue un descubrimiento casual durante una búsqueda judicial en París", dijo un portavoz de la fiscalía a CNN. La policía no reveló detalles específicos de la investigación ni la identidad de los sospechosos involucrados en el caso. Las autoridades mantienen reserva absoluta sobre las circunstancias del descubrimiento.

Un fanático llamado Todd Mitchell visitó la tumba en 1993 y se molestó profundamente al ver que faltaba el busto original. El hombre de Utah gastó 1,700 dólares de su fondo de jubilación para encargar una réplica exacta en bronce a un escultor local.

Mitchell viajó a París con la escultura, herramientas y una botella de whisky para honrar al cantante. Intentó colocarla secretamente durante la noche, pero la policía y guardias de seguridad lo arrestaron mientras perforaba agujeros en la lápida para fijar la pieza.

Embed - Direction de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police on Instagram: "Après 37 ans d’absence, le buste de Jim Morrison, volé en 1988 au cimetière du Père Lachaise, a été retrouvé ! Lors d’une enquête menée par la Brigade Financière et Anti-Corruption de la Direction de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police, sous l’égide du Parquet de Paris, ce symbole emblématique des fans du chanteur a pu être récupéré. ________________ After 37 years of absence, the bust of Jim Morrison, stolen in 1988 from the Père Lachaise cemetery, has been found! During an investigation conducted by the Financial and Anti-Corruption Brigade of the Directorate of Judicial Police of the Prefecture of Police, under the authority of the Paris Public Prosecutor's Office, this iconic symbol for the singer's fans was recovered. #le36 #prefecturedepolice #policejudiciaire #securite #JimMorrison #BFAC #thedoors"