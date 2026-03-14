La planta trepadora que florece desde la primavera hasta el otoño y es la reina de las pérgolas

La capacidad de adaptación de esta curiosa hortensia ha hecho que sea cada vez más común en jardines y que cada vez sea más conocida por su resistencia. Tolera muy bien el frío y el calor, además de que puede alcanzar alturas de hasta 15 metros.

hortensia La hortensia trepadora tiene racimos de flores blancas, grandes y vistosas.

Las hortensias trepadoras tienen vistosas flores que aparecen desde finales de la primavera hasta el otoño. Se extienden horizontalmente como cobertura vegetal, con sus hojas de color verde brillante y, una vez establecida, prácticamente no requieren mantenimiento, aportando color al paisaje durante varias estaciones.

Cultivo de la planta

Los expertos de Picture This revelan que la hortensia trepadora prospera mejor en semisombra, ya que se beneficia de una mezcla de sol y sombra ligera durante el día, lo que ayuda a que la planta tenga un crecimiento robusto y un follaje exuberante.

Como es nativa de los bosques y entornos húmedos, muestra preferencia por suelos uniformemente húmedos, aunque tolera la sequía una vez establecida. El riego debe cumplirse con un calendario semanal para mantener niveles óptimos de hidratación. Dos o tres veces durante la temporada de calor, reduciendo la frecuencia en los meses de frío.

hortensia trepa el muro La hortensia trepadora es una planta ideal para tener en sombra o semisombra.

La hortensia trepadora, prioriza un suelo bien aireado con buen drenaje para evitar encharcamientos. Por último, esta planta se beneficia cuando se le aplica un fertilizante equilibrado en primavera y verano.