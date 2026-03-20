La planta trepadora que conquista jardines con sus flores majestuosas

flor de enredadera Ahora puede estar en tu jardín si lo deseas.

La floración es impresionante pero se hace rogar. Pueden tardar hasta una decena de años en florecer desde su condición de semilla. No hay por qué asustarse. En teoría, de 3 a 5 años podremos disfrutar de sus flores. Si te atraen sus flores coloridas, y te gustaría tenerla en tu jardín toma nota de los cuidados.

Cuidados de la planta

Los expertos de Picture This revelan que el hábitat natural de la planta es en los bosques del sur de Chile. Prospera en ambientes húmedos, requiriendo una humedad moderada y constante sin encharcamientos. Lo ideal es dos riegos por semana, para imitar su humedad natural. Tolera las temperaturas suaves, aunque no soporta fríos ni calores extremos.

Es una planta sensible con el suelo, necesita que sea ácido, por lo que se puede agregar una buena cantidad de turba al sustrato del jardín. Aparte, requiere un suelo con una muy buena retención de la humedad.

planta Es endémica de Chile, por lo qe en 1977 se convirtió en la flor nacional.

La enredadera se debe dirigir con alambre o ganchos de jardinería a un muro para ayudarla a establecerse. No es una planta con mucho vigor, por lo que no requiere podas agresivas. Si se da bien, siempre se puede dirigir y podar ligeramente para llevarla por donde queremos además de para arreglarla un poco.

Teniendo en cuenta estos cuidados, esta planta puede convertirse en la protagonista del jardín.