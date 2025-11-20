La planta ignorada que todos pasan por alto y es una bendición del jardín

Lo cierto es que posee una cantidad de beneficios que asombran y son desconocidos por la mayoría.

La planta Diente de León, que se luce al ras del piso y brilla con una flor amarilla muy intensa, tiene hojas dentadas que le dan el nombre. Además, cuando la flor alcanza cierta madurez, crece un tallo con la clásica esfera de semillas.

Esta planta, a la que nadie le presta atención, ha sorprendido a muchas personas, al enterarse de sus beneficios para la gastronomía y medicina.

planta-diente-de-leon-jardin Planta Diente de león, siempre presente en el jardín.

La planta que nadie la presta atención y que es una bendición del jardín

Cuando en el jardín de los hogares crece esta planta llamada Diente de león, es muy posible que se la erradique al ser una especie de maleza.

Sin embargo, toda persona debería pensarlo más de una vez, ya que se está perdiendo los beneficios de esta planta, de la familia Asteraceae, la misma de la lechuga, alcauciles, margaritas y manzanilla.

Entre sus principales cualidades, se destacan:

Esta planta es una excelente fuente de vitaminas.

es una excelente fuente de vitaminas. Es perfecta para la digestión y la salud gastrointestinal.

Posee muchos antioxidantes.

Se destaca por sus propiedades antiinflamatorias.

Es ideal para desintoxicar el hígado.

Funciona muy bien para regular los niveles de azúcar en sangre.

Es un aliado que controla los niveles de colesterol en sangre.

Tiene impacto positivo en la piel

planta-diente-de-leon-jardin-casa La planta Diente de león es considerada una maleza.

El Diente de león puede tomarse en un té, en el que se utiliza la raíz y algunas hojas. Se recomienda dejar reposar unos 10 minutos y beber hasta 3 tazas por día.