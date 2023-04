La periodista mendocina Vanina Vitale despidió en redes a su bebé recién nacido: "No te fuiste solo"

"No te fuiste solo, chinito, también te llevaste mi corazón... Perdoname por todos los besos que no te di, es sólo que pensé que teníamos toda la vida por delante. Sólo le pido a Dios fortaleza para recordarte todos los días... Si la muerte es un nuevo comienzo, enciende luces en otro lugar", escribió la ex productora de Radio Nihuil.

Vanina Vitale posteo Instagram.PNG junto a tres fotos, Vanina Vitale despidió a Manuel con un conmovedor posteo.

Más tarde, compartió en otro posteo un breve video del pequeño Manuel con la siguiente frase: "Mi pequeño aventurero".

Vanina Vitale dio a luz en el hospital Italiano de Buenos Aires el pasado lunes 1 de abril.

El pequeño Manuel padecía el síndrome de Schone, que es una malformación cardíaca congénita poco frecuente caracterizada por un complejo de lesiones obstructivas en el ventrículo izquierdo del corazón.

Vanina Vitale es mamá de dos nenas y está casada con Manuel Miralles desde 2016.

