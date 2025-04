¿Por qué es tan peligroso?

Primero que nada, es silencioso: No requiere taladros, ganzúas ni herramientas ruidosas. Además, no deja huellas, al no romper nada, muchas veces el ingreso pasa desapercibido.

Es fácil de aprender, en internet circulan tutoriales y herramientas que facilitan la técnica. Y por supuesto que sirve para cerraduras comunes. Es decir, afecta especialmente a los cilindros tradicionales, que siguen siendo muy usados en casas, departamentos y oficinas.

¿Cómo saber si tu cerradura es vulnerable al bumping?

La peligrosa técnica que usan los delincuentes para entrar a tu casa sin forzar la cerradura (2).jpg

Si tu cerradura es de tipo europerfil estándar o tiene varios años de antigüedad, es probable que sea susceptible al bumping. Estos modelos no están diseñados para resistir esta técnica, ya que no incorporan mecanismos anti-bumping en su estructura interna.

Ante este tipo de amenazas, se recomienda tomar las siguientes medidas: