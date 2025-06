La paradoja de la filosofía que cambiará tu perspectiva sobre dar mucho esfuerzo

Algunas son más conocidas que otras, como la caverna de Platón, sin embargo, en esta nota te contamos sobre "La paradoja de sorites" una historia de la filosofía antigua que parece absurda pero deja una profunda reflexión para la vida.

FIlosofía_20250625_221543_0000.jpg

La paradoja de la filosofía de la antigua Grecia que cambiará tu perspectiva sobre el esfuerzo

Creada por la filosofía de Eubulides de Mileto, esta paradoja de la antigua Grecia trabaja con la conceptualización del montón. Si tengo 10 mil granos de arena, tengo un montón, lo mismo sucedería 9.999 granos y así sucesivamente. Perder un solo grano no afecta si es que tengo o no un montón. Pero si reitero esa acción 9.997 veces más, solo me queda un grano. Eso debería ser un montón, pero no lo es.