La palabra que la mayoría escribe junta, pero va separada según la RAE

Aunque el español tiene reglas claras, algunas palabras generan dudas, y la RAE aclara que ciertas expresiones deben escribirse separadas para evitar errores comunes

Por Valentina Araya [email protected]
Aunque el español tiene reglas claras, algunas expresiones generan confusión entre los hablantes, y la RAE recuerda que deben escribirse separadas para mantener una ortografía correcta.

Aunque el español suele parecer un idioma con reglas ortográficas claras, existen palabras que generan dudas entre muchos hablantes, especialmente en lo que respecta al uso correcto de la escritura. Para evitar errores que afectan la claridad y precisión al escribir, es fundamental consultar a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española.

Un caso muy común es la palabra que muchas personas escriben junta, aunque según la RAE debería ir separada. Conocer esta norma es clave para mejorar la ortografía y evitar errores frecuentes, tanto en contextos formales como informales.

Ortografía clara: separar lo justo, unir lo necesario

El error más habitual ocurre con la expresión “a menudo”. Muchas personas escriben “amenudo” pensando que se trata de una sola palabra, pero la RAE indica que la forma correcta es separada. Es decir, siempre debe escribirse “a menudo”, ya que funciona como un adverbio que indica frecuencia o reiteración de una acción.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “a menudo” con separación. Esta recomendación aplica en todos los contextos, y escribirla junta se considera un error ortográfico frecuente pero fácilmente corregible. Otras palabras o expresiones que se suelen confundir son:

  • De acuerdo
  • Por lo tanto
  • Sin embargo
  • Al revés
  • A lo mejor
Cómo escribir correctamente según la RAE

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia esencial para el correcto empleo del español. Su labor permite a hablantes de todas las edades y regiones escribir de manera precisa, coherente y efectiva, manteniendo el idioma vivo y funcional en la educación, el trabajo, los medios de comunicación y la vida cotidiana.

