La palabra que la mayoría escribe junta, pero va separada según la RAE

El error más habitual ocurre con la expresión “a menudo”. Muchas personas escriben “amenudo” pensando que se trata de una sola palabra, pero la RAE indica que la forma correcta es separada. Es decir, siempre debe escribirse “a menudo”, ya que funciona como un adverbio que indica frecuencia o reiteración de una acción.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “a menudo” con separación. Esta recomendación aplica en todos los contextos, y escribirla junta se considera un error ortográfico frecuente pero fácilmente corregible. Otras palabras o expresiones que se suelen confundir son:

De acuerdo

Por lo tanto

Sin embargo

Al revés

A lo mejor

RAE

Cómo escribir correctamente según la RAE

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia esencial para el correcto empleo del español. Su labor permite a hablantes de todas las edades y regiones escribir de manera precisa, coherente y efectiva, manteniendo el idioma vivo y funcional en la educación, el trabajo, los medios de comunicación y la vida cotidiana.