La odisea de un periodista de Nihuil para llegar a su casa en medio de la inundación en Luján

Titito mojado en Lujan.jpg "Titito" se tomó una foto reveladora.

Las tormentas con granizo afectaron varias zonas de Mendoza. Desde muy temprano, alrededor de las 6, Luján de Cuyo fue una de las áreas más afectadas con gran acumulación de agua y especialmente actividad eléctrica.

"La gente está desesperada. El agua no baja, corre con mucha fuerza y no hay personal cortando las calles, entonces los autos, camionetas y camiones de gran porte siguen pasando y no les importa nada", dijo el cronista, molesto y empapado.