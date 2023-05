La ocupación en el Hospital Notti llegó al 99% por casos de bronquitis, bronquiolitis y neumonías

hospital Notti.jpg El Hospital Notti llegó a su tope máximo en ocupación de camas debido a la llegada adelantada de bornquitis, bronquiolitis y neumonías. Imagen Ilustrativa.

Ante este panorama, la médica indicó: "En los últimos días predominan las bronquitis y bronquiolitis, pero también vimos que empezaron a aumentar las neumonías". Dijo que también hay casos de Covid, "pero predominan más otros virus respiratorios".

"Esta semana tuvimos una ocupación entre el 90% y 96%, pero el lunes estuvimos al 99%", agregó la jefa de guardia del hospital de niños.

El colapso del Hospital Notti y la llegada temprana del virus sincicial

Natalia Sánchez Zapponi sostuvo: "Esta cantidad de consultas la esperábamos para junio, pero se adelantó en estas últimas dos semana y se notó un incremento importante que no se veía en prepandemia. Epidemiológicamente se detectó que se adelantó la circulación del virus sincicial que produce infecciones respiratorias más comunes", aunque no hay una explicación de por qué ocurre esto.

Aseguraron que el lunes la ocupación de camas llegó al 99%.

Para evitar contagios, la jefa de la guardia del Notti recomendó: "Cuando los chicos comienzan con síntomas hay que esperar las primeras 48 horas para ver la evolución del cuadro, salvo que vean algún síntoma que alerte a los papás que les indique que el niño tenga que ser visto con urgencia. Además, si está enfermo, que no tome contacto con otras personas como en la guardería, el jardín, el colegios u otros lugares cerrados y de mucha circulación de personas. Lo ideal es que se quede en su casa para evitar más contagios".

Reiteró lo que tanto se insistió en la pandemia por coronavirus, que es el lavado constante de las manos: "De todos los virus respiratorios, algunos quedan en las superficies de contacto. Es muy importante la limpieza se superficies, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, siempre al toser y estornudar usar el pliegue del codo, el uso de barbijo para proteger al resto y algo a nosotros mismos".

El virus que afecta a todo el país

"Entre el 60% y el 70% de las infecciones respiratorias pediátricas que se consultan hoy en todos los centros de salud del país son bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio", indicó Patricia García Arrigoni, Directora Médica Ejecutiva del Hospital Garrahan (CABA) ante el aumento en las últimas semanas; y aseguró que implicaron un adelantamiento respecto de los años anteriores.

La consultas por enfermedades respiratorias en niños aumentaron en todo el país.

"La contingencia que estamos viviendo por las infecciones respiratorias es algo particular si la comparamos con los años prepandemia. Estos cuadros estacionales de virosis y bronquiolitis se dan siempre, pero este año tenemos un adelantamiento de los casos ya que habitualmente el pico se da a comienzos de junio, pero ya superamos esos picos hace unas semanas", señaló García Arrigoni.

La especialista indicó que también se ven consultas de bebés más chiquitos, lo que puede vincularse "con que en los últimos años y a raíz de la pandemia las madres no tuvieron contacto con el virus y por lo tanto no generaron los anticuerpos que habitualmente son los que pasan a través de la placenta y protegen a los más pequeños".

"La bronquiolitis afecta a los menores de 2 años, es una enfermedad autolimitada, produce tos, catarro de vías aéreas superiores, y muchas veces en los más chiquititos genera dificultad para respirar que se puede observar porque el bebé no quiere tomar el pecho o alimentarse, le cuesta dormirse y se puede ver que utilizan los músculos del cuello o de la panza para poder respirar", describió.

