hombre explicando.jpg Las mujeres suelen ser víctimas de esta práctica y naturalizarla.

Este concepto surge debido a que la autora se encontraba en una fiesta charlando con hombre. Esta persona tenía conocimiento de que Rebecca era una autora conocida, pero de todas maneras insistió en resumirle el libro nuevo que este hombre había leído.

El hombre interrumpió a Rebecca repetidas veces, no dejándola explicarle que ella era la autora de dicho libro, que el tanto insistía en explicarle.

En 2014 el libro "Los hombres me explican cosas" se convirtió en un libro y se vendieron más de 100 mil copias. Entonces el término "mansplaining" recibió su definición como el acto de un hombre que explica algo a una mujer de forma condescendiente y paternal. Sumando que se hace de una forma inexacta, ya que es probable que el hombre no domine el tema, pero se siente con la autoridad de corregir.

Definiciones del término

El mansplaining instruye al género femenino y promueve el exceso de confianza que tienen los hombres. El New York Times definió mansplainer como: “Un hombre compelido a explicar o a dar su opinión sobre cualquier cosa, especialmente a una mujer. Habla a menudo con condescendencia, incluso aunque no sepa de qué está hablando o no sea asunto suyo”.

mansplainingg.webp Esta actividad debe dejar de ser naturalizada.

Otro concepto que se asemeja a este es el “maninterruption”, este hace referencia a la manía de los hombres por interrumpir las opiniones de las mujeres. Según un estudio, tanto hombres como mujeres interrumpían a su interlocutor si se trataba de una mujer.

Para identificar a un hombre que realiza esta práctica debes saber cuando te están queriendo explicar algo que ya sabes y no necesitas explicación. Muchas mujeres que viven esta experiencia podrán posicionarse para detenerlo.