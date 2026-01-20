La urbanización que se desarrolla en el predio de la antigua Playa San Agustín utiliza material de embanque reciclado proveniente de cauces aluvionales para las tareas de relleno y nivelación del terreno.
La obra para la construcción de casas en la ex Playa San Agustín avanza con relleno de material reciclado
El material de embanque y residuos extraídos de cauces es reciclado para la urbanización de un barrio del IPV que se construirá en la ex playa San Agustín
En ese lugar se está desarrollando una obra que apunta a la construcción de 56 viviendas del IPV.
El director de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente, Pablo Rodríguez, explicó que "el retiro de los sedimentos es una tarea indispensable para prevenir riesgos asociados a tormentas severas. Históricamente, el material extraído se trasladaba al relleno sanitario El Borbollón, en Las Heras, lo que implicaba un costo logístico significativo, además del riesgo de disposición irregular en sitios no autorizados”.
El material reciclado para el barrio la ex playa San Agustín
El material natural pasó a ser valorizado y reutilizado para la reducción de residuos y el desarrollo urbano. En particular, los sedimentos extraídos del cauce del río seco Papagayos se descargan en el predio donde se proyecta el desarrollo habitacional sobre el terreno conocido como Playa San Agustín.
Este esquema es posible gracias a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Energía y Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que permite reutilizar sedimentos retirados por Hidráulica de cauces torrenciales y destinarlos a obras de interés social.
“Es dar respuesta a una problemática recurrente durante la temporada estival: los escurrimientos aluvionales que atraviesan cauces torrenciales y depositan grandes volúmenes de material sólido, reduciendo la capacidad hidráulica y generando embanques que deben ser removidos”, detalló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Cómo se tratan los materiales
La Dirección de Hidráulica coordina y ejecuta las tareas de extracción, recolección, acopio, traslado y descarga del material de embanque. Además, garantiza que los sedimentos se encuentren libres de elementos contaminantes o peligrosos y que sean aptos para su utilización conforme con la normativa técnica.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza gestiona los permisos necesarios para el acceso, tránsito y operación de los vehículos involucrados, supervisa la correcta disposición del material y brinda apoyo logístico y técnico para las tareas de relleno y nivelación. Además, integra este insumo al proyecto urbanístico y aporta un camión para el traslado del material desde su punto de generación hasta su disposición en el predio.
El IPV aporta la información técnica y los planos necesarios para definir las áreas de intervención, supervisa la adecuación del terreno según los estándares requeridos para la construcción de viviendas sociales e informa el cronograma de ejecución del proyecto habitacional, a fin de articular los tiempos de obra con la entrega del material.
Fuente: Gobierno de Mendoza.