La obra para la construcción de casas en la ex Playa San Agustín avanza con relleno de material reciclado

El material natural pasó a ser valorizado y reutilizado para la reducción de residuos y el desarrollo urbano. En particular, los sedimentos extraídos del cauce del río seco Papagayos se descargan en el predio donde se proyecta el desarrollo habitacional sobre el terreno conocido como Playa San Agustín.

Este esquema es posible gracias a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Energía y Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que permite reutilizar sedimentos retirados por Hidráulica de cauces torrenciales y destinarlos a obras de interés social.

“Es dar respuesta a una problemática recurrente durante la temporada estival: los escurrimientos aluvionales que atraviesan cauces torrenciales y depositan grandes volúmenes de material sólido, reduciendo la capacidad hidráulica y generando embanques que deben ser removidos”, detalló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Cómo se tratan los materiales

La Dirección de Hidráulica coordina y ejecuta las tareas de extracción, recolección, acopio, traslado y descarga del material de embanque. Además, garantiza que los sedimentos se encuentren libres de elementos contaminantes o peligrosos y que sean aptos para su utilización conforme con la normativa técnica.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza gestiona los permisos necesarios para el acceso, tránsito y operación de los vehículos involucrados, supervisa la correcta disposición del material y brinda apoyo logístico y técnico para las tareas de relleno y nivelación. Además, integra este insumo al proyecto urbanístico y aporta un camión para el traslado del material desde su punto de generación hasta su disposición en el predio.

El IPV aporta la información técnica y los planos necesarios para definir las áreas de intervención, supervisa la adecuación del terreno según los estándares requeridos para la construcción de viviendas sociales e informa el cronograma de ejecución del proyecto habitacional, a fin de articular los tiempos de obra con la entrega del material.

