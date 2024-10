La novedosa polipíldora contra la hipertensión y los ACV que promete una revolución en la salud

Simultáneamente, esta novedosa píldora avanza como principal propulsor un mal silencioso clásico, pero muy vigente en este tiempo: la hipertensión arterial, relacionada con los eventos graves de infartos y ACV, y que según la estadística mundial, solo 2 de cada 10 pacientes están adecuadamente controlados. El mejor tratamiento médico es el que no se abandona, explica el sitio Infobae.

Salud minipíldora tratamiento.jpg La llamada polipíldora ataca los tres puntos más importantes para conservar un corazón saludable.

El hallazgo de la polipíldora es realmente revolucionario para el diagnóstico de los males de este tiempo: combina varios medicamentos en una sola dosis. Al combinar medicamentos genéricos accesibles (antihipertensivo, diurético y reductor del colesterol), la polipíldora desde su aparición demostró reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y otros eventos cardiovasculares graves.

El estudio SECURE, publicado en The New England Journal of Medicine en 2022, demostró que la polipíldora redujo en un 33% la mortalidad cardiovascular en pacientes que han sufrido un infarto. Esta combinación de aspirina, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) y una estatina, disminuyó también el riesgo acumulado de eventos cardiovasculares en un 24%. También, de acuerdo al estudio, mostró una mayor adherencia al tratamiento en comparación con el enfoque tradicional.

La fuerte evidencia de estos resultados permitió, apenas un año después, en agosto de 2023, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluya la polipíldora cardiovascular, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de España que dirige el doctor Fuster, en su lista de medicamentos esenciales.

Un estudio publicado en The Journal of the American College of Cardiologñy (JACC), dirigido por el cardiólogo español Valentín Fuster, mostró que la aterosclerosis silente y su progresión en personas asintomáticas se asocian con la mortalidad por todas las causas. Según Fuster, este trabajo “subraya la importancia de la detección temprana y la monitorización de la aterosclerosis subclínica”.

Salud minipildora presión.jpg La llamada polipildora actúa como antihipertensivo, diurético y reductor del colesterol

La investigación incluyó a 5.716 adultos, y la progresión de la placa carotídea proporcionó información valiosa para predecir la mortalidad general, destacando la utilidad de la ecografía vascular para mejorar el pronóstico.

El concepto de la polipíldora también fue impulsado por el cardiólogo y epidemiólogo canadiense de origen indio Salim Yusuf, quien lideró investigaciones de gran envergadura durante su larga carrera. El doctor Yusuf precisó en una de sus contribuciones más notables -el estudio multicéntrico internacional HOPE-3- que se mostró la efectividad de esta combinación de medicamentos en la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes de riesgo intermedio.

Como se ha explicado, la polipíldora reúne en un único comprimido tres medicamentos esenciales: un antihipertensivo, un diurético y un reductor de colesterol. Esta combinación disminuye las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un ACV, o la necesidad de revascularización. Uno de los principales beneficios de este enfoque es su simplicidad, ya que facilita la adherencia al tratamiento, especialmente en pacientes que suelen abandonar las terapias complejas.