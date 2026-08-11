La nombraron líder por sorpresa y en 13 años promovió la revolución más importante de su país

En dos décadas, la vida de miles de niñas cambió radicalmente

En Malaui, los jefes tribales poseen una gran cantidad de poder y Theresa Kachindamoto lo sabía cuando asumió su cargo y decidió usarlo y enfrentarse a sectores muy poderosos. Así fue como llevó una campaña de acuerdos para la anulación masiva de matrimonios infantiles. Se calcula que dejó sin efecto a unas 3.500 bodas.

Al mismo tiempo, si sus subjefes o líder de aldeas no hacían caso y permitían matrimonios en donde hubiese menores, o incluso los ritos, ella los suspendía de sus cargos hasta que rescataran a la menor y anularan todo. Pero fue más allá.

Theresa Kachindamoto también impuso la regla de que toda niña rescatada volviera a la escuela y creó redes de vigilancia para impedir que fueron obligadas a dejar los estudios nuevamente. Todo eso en medio de amenazas de muerte y resistencia por los cambios impuestos.

El impacto que tuvo su determinación

Con el paso del tiempo, lo hecho por Theresa Kachindamoto fue creciendo en popularidad. En 2015, el gobierno de Malaui prohibió todo matrimonio con menores de 18 años, provocando un impacto muy grande y cerrando un ciclo que comenzó con ella y su nombramiento en el 2003. De esa manera, no solo pudo proteger a la niñas de su ciudad, sino que trasladó esa protección a todas las menores de su país. Incluso, fue tal su labor que ha sido reconocida mundialmente hasta el momento de su muerte en el año 2025.