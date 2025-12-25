La Navidad en la Calle reunió a más de 600 personas que celebraron en la Peatonal

"Tuvimos más de 100 voluntarios que se sumaron este año y nos ayudaron los scouts que además de servir también armaron juegos participativos" contó Fadón.

Además de comida, hubo música, bailes y hasta algunas donaciones de juguetes que fueron entregadas a los niños que concurrieron a la Peatonal Sarmiento junto a sus familias.

Por otra parte, Fadón contó que se sumaron algunos turistas que no tenían con quién pasar la Nochebuena y hasta una señora que vive en un asilo, pero que cada Navidad decide celebrar en la Peatonal con la gente de Puente Vincular.

Cada vez más mujeres y adolescentes en situación de calle

Navidad en la calle 2025 1 Más de 100 voluntarios trabajaron este año sirviendo mesas y atendiendo a la gente que se acercó a celebrar la Navidad en la Calle. Gentileza Puente Vincular

Sergio, que conoce mucho cómo se mueven las personas sin hogar, contó que en junio la fundación realizó un relevamiento, y detectó que había cerca de 1.000 personas en situación de calle en el Gran Mendoza. Sin embargo, aseguró que en este último tiempo, ese número se ha incrementado.

"Sobre todo vemos cada vez más mujeres y más adolescentes", explicó Fadón. En cuanto a los motivos de este crecimiento, explicó que lo que puede estar ocurriendo es la falta de trabajo y las escasas posibilidades de alquilar una vivienda.

"En estas épocas de calor, es muy común verlos durmiendo en los parques, solamente hay que tomarse el trabajo de mirar bien para darse cuenta de cuánta es la gente que no tiene un lugar para vivir", cerró.