La NASA publicó una foto que parece falsa: un "tablero de ajedrez" de 8 kilómetros de ancho

Una imagen captada desde la Estación Espacial Internacional por la NASA muestra un paisaje que desafía la lógica

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El ajedrez en Estados Unidos que se puede ver desde el espacio.

Lo que parece un montaje digital es en realidad una foto real tomada por NASA en 2017. La imagen muestra un bosque en Idaho que desde el espacio se ve como un enorme tablero de ajedrez de más de 8 kilómetros de extensión. El patrón geométrico perfecto surge de una técnica de manejo forestal que comenzó hace 200 años.

Un astronauta anónimo capturó esta escena desde la Estación Espacial Internacional el 4 de enero de 2017. El área fotografiada se encuentra cerca del río Priest, en las montañas del norte de Idaho. La nieve que cubría los árboles jóvenes ese día acentuó el contraste entre los cuadrados claros y oscuros.

Una foto única de la NASA

Cada cuadrado del tablero de ajedrez natural abarca aproximadamente 130.000 metros cuadrados, el equivalente a 24 campos de fútbol. Los cuadrados blancos corresponden a áreas recientemente taladas donde crecen árboles nuevos, mientras que los oscuros mantienen la vegetación madura. La foto de NASA capturó cerca de 185 cuadrados en total.

Esta técnica de manejo forestal funciona en ciclos. Primero se cortan los árboles de cuadrados alternados, dejando suficiente vegetación para mantener el ecosistema. Después se plantan nuevos árboles en las áreas vacías. Cuando estos maduran, se talan los cuadrados que habían quedado intactos y el proceso se repite.

La NASA publicó esta curiosa foto del norte de Estados Unidos.

El sistema permite obtener madera de manera sostenible sin devastar el bosque completo. Durante el verano, el patrón también es visible desde el espacio, aunque los contrastes son menos marcados porque ambos tipos de cuadrados muestran diferentes tonos de verde.

Históricamente, la madera de esta región se transportaba por el río Priest mediante balsas flotantes. Los trabajadores se paraban encima y usaban postes largos para dirigirlas. Esta práctica se abandonó en los años 90 y ahora los troncos viajan en camiones por una carretera que cruza diagonalmente el ajedrez natural.

