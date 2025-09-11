La NASA publicó una foto que parece falsa: un "tablero de ajedrez" de 8 kilómetros de ancho

Esta técnica de manejo forestal funciona en ciclos. Primero se cortan los árboles de cuadrados alternados, dejando suficiente vegetación para mantener el ecosistema. Después se plantan nuevos árboles en las áreas vacías. Cuando estos maduran, se talan los cuadrados que habían quedado intactos y el proceso se repite.

ajedrez nasa La NASA publicó esta curiosa foto del norte de Estados Unidos.

El sistema permite obtener madera de manera sostenible sin devastar el bosque completo. Durante el verano, el patrón también es visible desde el espacio, aunque los contrastes son menos marcados porque ambos tipos de cuadrados muestran diferentes tonos de verde.

Históricamente, la madera de esta región se transportaba por el río Priest mediante balsas flotantes. Los trabajadores se paraban encima y usaban postes largos para dirigirlas. Esta práctica se abandonó en los años 90 y ahora los troncos viajan en camiones por una carretera que cruza diagonalmente el ajedrez natural.