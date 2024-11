nasa, dolares.avif La NASA ofrece tres millones de dólares a quien ayude a resolver un costoso problema

Ante el mencionado problema, el objetivo final es idear formas nuevas, innovadoras e hipereficientes de transformar la basura en productos utilizables que respalden la ciencia y la exploración fuera del planeta.

Los astronautas deberán reutilizar de manera más eficiente el material que llevan y traen al espacio para tratar de acortar los costos.

La NASA señaló que el enfoque principal de este programa es de los residuos sólidos "no gaseosos, no biológicos y no metabólicos". Es decir, cosas como envases, telas y elementos estructurales.

espacio, nasa.jpg

Además de reducir sus costos de operación, la NASA también espera que esta solución pueda beneficiar también a los humanos que viven y trabajan en su nave espacial Tierra.

3 millones de dólares distribuidos en dos

La fase 1 de la competición contará con un premio en metálico de un millón de dólares y permitirá a los innovadores competir en dos pistas diferentes, donde se aceptarán presentaciones virtuales y diseños de reciclaje.

La NASA aclaró que la fase 2 dependerá del tipo de propuestas que se presenten en la fase 1, pero también traería consigo 2 millones de dólares en ganancias potenciales.

Todo el desafío estará dirigido por el director de tecnologías espaciales e investigación de ingeniería de la Universidad de Alabama, el doctor Rajiv Doreswamy. La fecha límite para la primera fase es el 31 de marzo de 2025, con los ganadores anunciados en mayo.