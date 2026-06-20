La muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca

Inaugurado recientemente, el complejo cuenta con extensos muros decorativos que recuerdan a la Gran Muralla China, además de arcos ornamentales, esculturas de cóndores, áreas de descanso y espacios habilitados para acampar.

Construyen una versión andina de la Gran Muralla China en Perú

La apertura oficial del sitio estuvo acompañada por ceremonias ancestrales de las comunidades locales de América del Sur, entre ellas una ofrenda a la Pachamama y el vuelo simbólico de un cóndor. Durante el acto, el gobernador Percy Godoy destacó que este mirador no solo permitirá a los visitantes admirar paisajes espectaculares, sino también acercarse a la riqueza cultural de la región.

Su ubicación privilegiada ofrece vistas únicas del Cañón del Apurímac, considerado uno de los desfiladeros más profundos del mundo, así como del nevado Salkantay. Además, desde este punto es posible observar los senderos que conducen a Choquequirao, la célebre ciudadela inca del siglo XV.

La obra fue financiada por el Gobierno Regional de Apurímac mediante una inversión cercana a los 15 millones de soles. La iniciativa busca