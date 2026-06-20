En lo alto de los Andes se alza una construcción que evoca a una de las infraestructuras más emblemáticas de China. Esta singular obra, conocida como la Muralla China Andina, se suma a los atractivos turísticos más llamativos de América del Sur.
Ubicada en Perú, esta propuesta combina elementos inspirados en la famosa muralla de China con el imponente paisaje de la cordillera andina. El proyecto fue impulsado por el Gobierno Regional de Apurímac con el objetivo de atraer tanto a turistas nacionales como internacionales.
La muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca
El lugar en el corazón de América del Sur destaca por sus impresionantes vistas del Cañón del Apurímac y por su cercanía a una de las rutas de acceso más importantes hacia Choquequirao. Situado en un mirador estratégico, permite contemplar esta maravilla natural y disfrutar de panorámicas privilegiadas del nevado Salkantay.
Inaugurado recientemente, el complejo cuenta con extensos muros decorativos que recuerdan a la Gran Muralla China, además de arcos ornamentales, esculturas de cóndores, áreas de descanso y espacios habilitados para acampar.
Construyen una versión andina de la Gran Muralla China en Perú
La apertura oficial del sitio estuvo acompañada por ceremonias ancestrales de las comunidades locales de América del Sur, entre ellas una ofrenda a la Pachamama y el vuelo simbólico de un cóndor. Durante el acto, el gobernador Percy Godoy destacó que este mirador no solo permitirá a los visitantes admirar paisajes espectaculares, sino también acercarse a la riqueza cultural de la región.
Su ubicación privilegiada ofrece vistas únicas del Cañón del Apurímac, considerado uno de los desfiladeros más profundos del mundo, así como del nevado Salkantay. Además, desde este punto es posible observar los senderos que conducen a Choquequirao, la célebre ciudadela inca del siglo XV.
La obra fue financiada por el Gobierno Regional de Apurímac mediante una inversión cercana a los 15 millones de soles. La iniciativa busca
- impulsar el turismo sostenible
- fortalecer la economía local
- consolidar a la región como un destino atractivo para quienes buscan aventura y paisajes naturales de gran belleza