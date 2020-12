La mujer que con el paso del tiempo y las experiencias aprendió el oficio hasta convertirse, tras el retiro de Alicia de la actividad laboral y mucho después, en la persona que tiene la última palabra sobre los contratos, los derechos de autor y las ediciones y publicaciones que vendrán. Porque aunque el mendocino más famoso haya muerto el último día de septiembre en Chacras de Coria, a los 88 años, sigue vivo en su riquísima producción que va más allá de Mafalda y de los límites de Argentina. Porque Quino dejó un legado universal.

Más allá de las limitaciones por la pandemia de coronavirus, la distancia geográfica entre Mendoza y Buenos Aires impone que la entrevista periodística se haga por teléfono. Julieta Colombo tiene la palabra.

- Desde noviembre de 2017 yo viajaba a Mendoza para verlo a Quino porque nos teníamos mucho cariño. Mientras Alicia vivía nos veíamos dos veces por semana. Para trabajar, tomar decisiones, analizar novedades.

Julieta y Quino se vieron por última vez en marzo pero siguieron hablando por teléfono.

- Volví a Buenos Aires y justo se decretó el aislamiento social- recuerda la mujer.

La voz autorizada

Entrevista a Julieta Colombo, sobrina y representante de Quino para América y España.

Lo que vendrá

Cuenta Julieta Colombo que la editorial española que edita la obra de Quino y la argentina Ediciones de la Flor fueron armando, durante los últimos años, una serie de selecciones temáticas de Mafalda.

- La primera en salir al ruedo fue Femenino singular (2018), la segunda, En esta familia no hay jefes (2019) y la tercera El amor según Mafalda (julio de 2020). Yo le iba contando de qué iba cada una de esas esas series y le leía los prólogos. Sus problemas de visión ya eran avanzados.

- ¿Habrá alguna publicación más de esta serie?

- El año próximo va a salir el cuarto libro, que aún no tiene título definido. Estamos en el proceso de armado y veremos cuándo se publica en Argentina. En España, seguro a comienzos de 2021. A los otros volúmenes yo se los llevaba o cuando se los enviaba él apartaba algunos para que yo se los leyera en persona en alguna visita.

- ¿Usted ya tenía conocimientos del oficio de agente literaria en sus comienzos?

- Al oficio lo aprendí de Alicia, que lo había aprendido haciéndolo mientras Quino estaba dedicado a la parte artística.

Entrevista a Julieta Colombo, sobrina y representante de Quino para América y España.

Entrevista a Julieta Colombo, sobrina y representante de Quino para América y España.

"Mi tío Quino"

Para mí, primero Quino fue el tío, el familiar; después, cuando crecí y logré comprender la dimensión de la obra pasó a ser el artista Para mí, primero Quino fue el tío, el familiar; después, cuando crecí y logré comprender la dimensión de la obra pasó a ser el artista Para mí, primero Quino fue el tío, el familiar; después, cuando crecí y logré comprender la dimensión de la obra pasó a ser el artista Para mí, primero Quino fue el tío, el familiar; después, cuando crecí y logré comprender la dimensión de la obra pasó a ser el artista

Recuerdo perfectamente cuando con mi papá fuimos a buscar a los Quino al aeropuerto. Venían de Europa con el retorno de la democracia: yo era adolescente e iba a la secundaria Recuerdo perfectamente cuando con mi papá fuimos a buscar a los Quino al aeropuerto. Venían de Europa con el retorno de la democracia: yo era adolescente e iba a la secundaria Recuerdo perfectamente cuando con mi papá fuimos a buscar a los Quino al aeropuerto. Venían de Europa con el retorno de la democracia: yo era adolescente e iba a la secundaria Recuerdo perfectamente cuando con mi papá fuimos a buscar a los Quino al aeropuerto. Venían de Europa con el retorno de la democracia: yo era adolescente e iba a la secundaria

Durante muchos años me ocupé del armado de libros y exposiciones hasta que en 2003 ellos se fueron a España, se radicaron allá, y Alicia me propuso que fuera la representante en América. Y así empezamos… Durante muchos años me ocupé del armado de libros y exposiciones hasta que en 2003 ellos se fueron a España, se radicaron allá, y Alicia me propuso que fuera la representante en América. Y así empezamos… Durante muchos años me ocupé del armado de libros y exposiciones hasta que en 2003 ellos se fueron a España, se radicaron allá, y Alicia me propuso que fuera la representante en América. Y así empezamos… Durante muchos años me ocupé del armado de libros y exposiciones hasta que en 2003 ellos se fueron a España, se radicaron allá, y Alicia me propuso que fuera la representante en América. Y así empezamos…

Colombo tiene a cargo la letra fina de los contratos y las negociaciones entre el mundo editorial y la obra de Quino, el artista. Desde 2001 es responsable de las muestras itinerantes de Mafalda. De todas: las que arma especialmente según el enfoque convenido previamente con los organizadores de ferias y otros eventos y de las muestras que se inauguran previa supervisión de propuestas, como la que llegó desde la Biblioteca Nacional. "Yo voy, me arremango y hago lo necesario", dice Colombo, fiel custodio del espíritu artístico de Quino.

Cuenta que el trabajo es diverso porque conjuga "derecho editorial, pensar un libro, discutir su contenido con las editoriales, armar cada muestra como otra forma de difusión...".

- Hábleme de la piratería, agigantada en los últimos años por la explosión de internet y la expansión tecnológica.

- La piratería es muy hostil y no se puede estar haciéndole juicio a todo el mundo. Por eso, un día Quino y Alicia decidieron que iban a hacer productos oficiales para que la gente pudiera ver los personajes como Quino los ve.

- ¿Cómo reaccionaba Quino frente a la piratería?

- Se enojaba mucho cuando aparecían productos pirata y sobre todo obras redibujadas o reinterpretadas. Eso no le gusta (Breve silencio), perdón. (Colombo cae en la cuenta de que habla de Quino en presente como si siguiera vivo) Eso no le gustaba porque consideraba que era apropiarse de sus cosas sin pedirle permiso, y tenía toda la razón del mundo. Para eso tenemos gente que trabaja muy bien con el merchandising. Yo estoy a cargo de la aprobación de los diseños.

-¿Qué puede decirme de los sobrinos mendocinos de Quino como Diego, Guille y los demás? ¿Tienen esa injerencia?

- Nunca la tuvieron porque ejercen sus propios oficios, que les demandan mucho esfuerzo. Ellos han armado sus vidas con una fuerte vinculación familiar con Quino y Alicia, y cada vez que había una obra cerca iban todos. Ellos tienen más recuerdos de la época en que él dibujaba a Mafalda. Cuando Quino creó a Mafalda yo no existía y cuando la terminó era muy chica.

Del trabajo me ocupo yo. A los demás sobrinos los involucro y les informo de algunas cosas pero ellos deciden si participan o no. Me gusta que Quino sea visto en la faceta personal en documentales y entrevistas. Los más mediáticos son Diego y Guille y ellos siempre contribuyen a esta faceta Del trabajo me ocupo yo. A los demás sobrinos los involucro y les informo de algunas cosas pero ellos deciden si participan o no. Me gusta que Quino sea visto en la faceta personal en documentales y entrevistas. Los más mediáticos son Diego y Guille y ellos siempre contribuyen a esta faceta Del trabajo me ocupo yo. A los demás sobrinos los involucro y les informo de algunas cosas pero ellos deciden si participan o no. Me gusta que Quino sea visto en la faceta personal en documentales y entrevistas. Los más mediáticos son Diego y Guille y ellos siempre contribuyen a esta faceta Del trabajo me ocupo yo. A los demás sobrinos los involucro y les informo de algunas cosas pero ellos deciden si participan o no. Me gusta que Quino sea visto en la faceta personal en documentales y entrevistas. Los más mediáticos son Diego y Guille y ellos siempre contribuyen a esta faceta

- Sabido es que Quino y Alicia no tuvieron descendencia entonces le pregunto si los sobrinos son los herederos...

- Los sobrinos somos los herederos de Quino. Sí, todo queda en familia. Quino decidió que todo este trabajo quedara en el ámbito familiar. Fue su mujer quien siempre llevó adelante la organización y gestión de la obra.

Entrevista a Julieta Colombo, sobrina y representante de Quino para América y España.

A México y Bolivia, a todos lados, más allá de Europa y Asia, Quino llegó fuertemente con su obra. "En Brasil -cuenta Julieta Colombo- es muy conocido: de hecho hay una editorial que publica su obra en portugués".

-¿Qué guardaría de Quino por el resto de tu vida?

- Yo tengo en mi casa mi propio tesoro: tengo fotos con Quino, especialmente las últimas que nos sacó el fotógrafo Daniel Mordzinski, que son divinas, (N. de la r: La foto principal es una de esas imágenes). También tengo todos sus libros de humor dedicados para mí. Especialmente dedicados, sobre todo cuando los armábamos juntos. Y un cuadrito de Mafalda que él escribió alguna vez con un "Cuánto te quiero, Julietita", porque siempre me dijo Julietita, aunque yo crecí y dejé de ser aquella jovencita. Hasta las últimas veces que estuvimos juntos me cargaba diciéndome "Hola, Julietita", y eso no voy a olvidarlo jamás.