La mujer cree que todos los días son el 15 de octubre de 2014: igual que Drew Barrymore

¿Qué le ocurrió a Nikki Pegram?

Cuando Pegram tenía 28 años, sufrió un accidente (exactamente el 15 de octubre de 2014), el cual le significó padecer una grave pérdida de la memoria.

Ese día Nikki se tropezó, cayó y se golpeó la cabeza contra una barra de metal. Desde ese día, la mujer es incapaz de recordar detalles de su vida cotidiana, como por ejemplo los cumpleaños de su familia o lo que hizo el día anterior.

Nikki Pegram.jpg Nikki Pegram. Fuente: Antena 3

Nikki Pegram vive en el distrito de Wellingborough, condado Northamptonshire (Inglaterra), y antes del accidente llevaba una vida normal: tenía a su hijo pequeño, trabajaba como gerenta de un pub y disfrutaba el día a día con su pareja, Chris Johnston.

El golpe que sufrió en la cabeza le ocasionó una convulsión de dos horas, y desde entonces, Nikki padece amnesia anterógrada, una condición que le impide revivir recuerdos posteriores al accidente, o sea, es capaz de recordar que es madre, pero sin tener una noción de las actividades que hizo durante la jornada.

En una entrevista concedida al medio británico Daily Mail, Pegram dijo: "Soy la Drew Barrymore de la vida real en '50 First Dates', pero la amnesia no es tan divertida ni cómica como la película la hace parecer. Me he perdido la Navidad, las vacaciones familiares e incluso mi propio cumpleaños porque no puedo recordar nada después del accidente".

Lo que Nikki hace para sobrellevar sus días es anotar lo que hace en un diario azul, el cual lee todos los días, y donde escribe la mayoría de las actividades que realiza con Freddy (su hijo).