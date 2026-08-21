La misión crítica de la NASA que terminó en fracaso recientemente

A principios de julio, la NASA lanzó un plan de rescate inédito para salvar un telescopio con décadas de antigüedad. Las órbitas de la nave decaían rápidamente. Sin embargo, la agencia espacial estadounidense decidió cancelar la misión el 19 de agosto.
El fracaso ocurrió por un problema de control de actitud en una nave comercial. Los expertos predicen que el objetivo, el Observatorio Neil Gehrels Swift, reingresará a la atmósfera terrestre para quemarse a finales de año.
El ambicioso plan de la NASA
El observatorio Swift comenzó su viaje en noviembre de 2004 para estudiar los estallidos de rayos gamma. Las explosiones energéticas del universo suelen asociarse con el colapso de estrellas masivas. El aparato superó ampliamente las expectativas originales de dos años. Durante más de dos décadas en el espacio, observó alrededor de 2.000 eventos de alta intensidad.
La fuerte actividad solar a finales de 2024 provocó una caída orbital más rápida de lo previsto. Las intensas erupciones solares generaron una mayor resistencia atmosférica sobre los satélites terrestres. La situación impuso una fecha límite estricta para cualquier intento de salvamento. En septiembre de 2025, el organismo otorgó un contrato de 30 millones de dólares a la empresa Katalyst Space Technologies para construir una nave de recuperación.
Fallas operativas
La compañía construyó el vehículo Lightweight In-Space Navigation and Kinematics (LINK) en nueve meses. La urgencia impidió realizar las pruebas rigurosas habituales. LINK debía usar brazos robóticos para atrapar a Swift para luego empujarlo hacia una órbita superior. El aparato despegó desde el atolón de Kwajalein el 3 de julio, pero los problemas comenzaron antes de alcanzar el objetivo.
El vehículo LINK experimentó problemas de orientación, giros descontrolados junto a interrupciones de comunicación. Dos de sus tres ruedas de control dejaron de funcionar, al igual que su sistema de propulsión de gas frío. Shawn Domagal-Goldman, director de la división de astrofísica, explicó la situación. "Sabíamos que era una misión de alto riesgo, un primer intento de su tipo desarrollado en un plazo sin precedentes impulsado por la actividad del sol", afirmó.
La empresa fabricante aseguró que continuarán aprovechando la capacidad del aparato en órbita para recopilar datos. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, también evaluó el final de la operación. "El resultado no cambia por qué valió la pena intentar la misión", declaró el funcionario. "Vamos a aprender todo lo que podamos del intento de encuentro de LINK para poner esas lecciones a trabajar en los planes que siguen", concluyó.
En pocas palabras
- Fracaso de misión: la NASA canceló un ambicioso plan de rescate para salvar un telescopio espacial por fallas técnicas.
- Observatorio Neil Gehrels Swift: el telescopio, lanzado en 2004, estudiaba explosiones de rayos gamma y superó sus expectativas de vida útil.
- Fallas del vehículo LINK: el robot de rescate sufrió problemas de orientación, giros descontrolados y fallas en sus sistemas clave.