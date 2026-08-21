La misión crítica de la NASA que terminó en fracaso recientemente

La fuerte actividad solar a finales de 2024 provocó una caída orbital más rápida de lo previsto. Las intensas erupciones solares generaron una mayor resistencia atmosférica sobre los satélites terrestres. La situación impuso una fecha límite estricta para cualquier intento de salvamento. En septiembre de 2025, el organismo otorgó un contrato de 30 millones de dólares a la empresa Katalyst Space Technologies para construir una nave de recuperación.

Fallas operativas

La compañía construyó el vehículo Lightweight In-Space Navigation and Kinematics (LINK) en nueve meses. La urgencia impidió realizar las pruebas rigurosas habituales. LINK debía usar brazos robóticos para atrapar a Swift para luego empujarlo hacia una órbita superior. El aparato despegó desde el atolón de Kwajalein el 3 de julio, pero los problemas comenzaron antes de alcanzar el objetivo.

El vehículo LINK experimentó problemas de orientación, giros descontrolados junto a interrupciones de comunicación. Dos de sus tres ruedas de control dejaron de funcionar, al igual que su sistema de propulsión de gas frío. Shawn Domagal-Goldman, director de la división de astrofísica, explicó la situación. "Sabíamos que era una misión de alto riesgo, un primer intento de su tipo desarrollado en un plazo sin precedentes impulsado por la actividad del sol", afirmó.

La empresa fabricante aseguró que continuarán aprovechando la capacidad del aparato en órbita para recopilar datos. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, también evaluó el final de la operación. "El resultado no cambia por qué valió la pena intentar la misión", declaró el funcionario. "Vamos a aprender todo lo que podamos del intento de encuentro de LINK para poner esas lecciones a trabajar en los planes que siguen", concluyó.