La mendocina que gerencia Rosell Boher Lodge, uno de los hoteles de bodega más exclusivos

El trabajo y la familia, los grandes protagonistas de su vida

No solo ama su trabajo, sino que lo cumple al pie de la letra. Su tarea consiste en que las 800 hectáreas del proyecto Rosell Boher funcionen a la perfección y satisfagan a los turistas que eligen vivir esta experiencia. A esto dedica gran parte de su vida la mujer que es profesora de inglés y sommelier. En sus ratos libres, también fabrica un vino especial para su familia.

Si bien gran parte de su vida transcurre en Agrelo, donde se levantan las instalaciones de Rosell Boher, Alejandra dedica tiempo a su familia. Tiene dos hijas, Luciana y Agustina Rubio. Ambas son estudiantes universitarias. Dentro de poco, va a tener que dejar "volar" a una de ellas, Agustina, ya que está por recibirse y comienza un máster en Barcelona, España, donde viajará en octubre. En tanto que su otra hija, Luciana, está cursando el 4to año de Ingeniería industrial y también dedica tiempo a jugar al hockey . Alejandra está casada con Luis Riveros, gerente comercial del Banco Nación.

Alejandra y su marido, Luis Riveros.jpg Alejandra Gil Posleman y su marido, Luis Riveros, recibiendo el premio de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza



En cuanto a las exigencias que su ocupación le requiere, y a cómo logra ensamblarlas con las actividades familiares, Alejandra cuenta "el trabajo en hoteleria y gastronomia es súper demandante porque no son 8 horas de lunes a viernes sino que siempre estás pendiente aún en casa de todo lo que pasa . Sábados domingos y feriados es lo más fuerte para nosotros lo que requiere más atención y a contra marcha de los horarios familiares regulares . Pero mi familia me entiende y apoya . Hace muchos años que estoy en esto y creo que nacieron y crecieron con este formato por lo que les resulta muy familiar. Igualmente, cada tanto hay algún reclamo"

Cómo es el proyecto Rosell Boher

RB vista cordillera.jpg

Con orgullo, como si se tratase de otro de sus hijos, Alejandra describe el proyecto enoturístico Rosell Boher.

Este cuenta con un Guest-house de 3 habitaciones de lujo y 11 Casas de Viñas, cada una de ellas tiene jacuzzi, fogón en las terrazas y una mini cava privada. Además, se puede visitar la cava subterránea del hotel, con capacidad para más de 25.000 botellas.

RB cava 1.jpg

Sin embargo, uno de los grandes orgullos de este emprendimiento es el restaurante de Rosell Boher Lodge, que ganó en 2019, el premio oro en la categoría global de las Great Wine Capitals, lo que significa que es considerado el mejor restaurante de bodegas del mundo.

Rosell Boher Restó.jpg El restaurante de Rosell Boher Lodge ganó, en 2019, el premio oro en la categoría global de las Great Wine Capitals

Alejandra Gil Poslman explicó que esta distinción fue la única durante la edición 2019 de los premios Grandes Capitales del Vino que obtuvo el país, lo que le dio a Mendoza un papel protagónico a nivel mundial. Además, contó que Rosell Boher Lodge ya había ganado en tres ocasiones a nivel local en diferentes categorías.

También destacó el papel de su equipo de trabajo, quienes, aseguró, trabajan cada día para que la experiencia Rosell Boher sea inolvidable para los turistas que lo eligen.

RB equipo.jpg

Cómo fue adaptar Rosell Boher al turismo en pandemia

Dicen que crisis es también oportunidad. Pues en el logde que gerencia Alejandra Gil Poslman, tomaron esta frase al pie de la letra. Antes de que se declarara la pandemia, el hotel estaba pensado más bien para un público internacional.

Sin embargo, el anuncio del cierre de las fronteras, y las posibilidades de ser visitados por turistas locales y nacionales, los puso frente al desafío de adaptar la propuesta a mendocinos y visitantes del resto del país. "Literalmente, la pandemia nos hizo remar en dulce de leche", asegura Alejandra. Sin embargo, salieron airosos del desafío.

"La parte buena de la pandemia fue que pudimos acercar nuestra propuesta a los mendocinos, que ya no sienten que esta opción no es para ellos", dice. Algunos han podido instalarse en las villas, y otros, que no acceden a esa posibilidad, sí tienen la oportunidad de conocer las instalaciones y el restó, que ofrece distintos menús, a precios accesibles.

Sobre este punto, si bien Rosell Boher tiene su propia carta de vinos y espumantes, la gerenta hizo hincapié en que la modalidad del restó, cuyo director es Lucas Olcese y la jefatura de la cocina está al mando de Leo Giaconi, es la de priorizar los productos locales.

Así, tienen especialidades de carne de chivo, truchas de criaderos locales, cangrejitos que se encuentran en nuestros ríos, y una variedad de hierbas, verduras y frutas que se cultivan en Mendoza y en las que los autores de los platos ponen especial atención.

Para Alejandra, "buscar el producto local para la cocina, también exige una educación del sabor, tal y como sucede con los vinos".

Actualmente, y como agradecimiento al apoyo local que tuvo Rosell Boher durante los momentos más complicados de la pandemia, hay un descuento especial del 30% para mendocinos.

Visitantes famosos

En el Rosell Boher Lodge no faltan los visitantes famosos que le dan mayor difusión al lugar. Así sucedió en noviembre pasado, cuando Carolina Pampita Ardohain, decidió pasar un fin de semana en familia junto a su marido Roberto García Moritán y a Ana, la bebé de ambos.

La visita trascendió rápidamente las fronteras locales para instalarse en todos los diarios y portales de noticias de espectáculos de Buenos Aires. La pareja eligió el Rosell Boher Lodge para festejar su segundo aniversario.

Alejandra aprovechó para destacar que al emprendimiento turístico de gerencia, lo eligen muchas veces las familias, porque es uno de los pocos lugares de estas características que aceptan hospedar niños, para los cuales hay actividades especiales, como caminatas y cabalgatas.