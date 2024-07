La madre de la alumna golpeada por una compañera aseguró que la cambiará de escuela porque su hija tiene miedo

Por el momento, la escuela solo suspendió a la agresora y por pedido de la madre, prometieron ayudar a conseguir un banco para que Camila pueda cambiarse a otro establecimiento escolar.

Esc Raul Alfonsin Maipu portada.jpg A la salida del turno tarde de la escuela Raúl Alfonsín en Maipú es que se dio la agresión estudiantil, el viernes pasado. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La chica está atemorizada y necesita apoyo psicológico

Luego del episodio de violencia escolar, la madre de Camila fue quien se acercó a la institución. Allí se enteró de que la alumna agresora había sido suspendida. Pero más allá de esto, aseguró no haber recibido ninguna llamada formal ni de la institución, ni del Gobierno Escolar.

"Cuando pedí que me ayudaran a buscarle un banco en otra escuela, pensé que se iban a comunicar conmigo desde Supervisión, pero no lo han hecho", aseveró la mujer y agregó "Mi hija necesita una contención psicológica después de lo que ocurrió, ya no es la misma. Casi no habla".

Consultada acerca de si le ofrecieron este tipo de asistencia por parte de la escuela, aseguró que nadie se comunicó con ella, con excepción de una profesora de Lengua que la llamó para solidarizarse por la situación y le dijo que quiere visitar a Camila.

Sobre la posibilidad de cambiarla de escuela, la madre aseguró que lo hará porque su hija está muy asustada y de ser posible no quiere asistir a ningún establecimiento cercano.

Cómo sigue la lesión de su ojo

Tal y como lo comentó la madre, Camila está muy dolorida y aún ve muy borroso. La oftalmóloga que la vio en el hospital Central pidió un nuevo estudio. Esto es para ver si tiene líquido en el ojo.

El problema es que Camila tiene un tumor benigno en el ojo lastimado y por este motivo no es conveniente ningún tipo de roce, con el golpe pueden haberle quedado lesiones. Pero deben seguir realizándole estudios.