La leyenda de la criatura que aterroriza a los ganaderos del campo: parece humano pero no lo es

Los testigos describían a la criatura como un ser de alrededor de un metro de altura, con aspecto reptiliano, ojos rojos brillantes y espinas en la espalda. Otros aseguraban que parecía un perro demacrado, de piel gruesa y movimientos muy rápidos. Sin embargo, la teoría más aceptada es que era un animal de gran tamaño que se erguía sobre dos patas sin llegar a ser humano.

Lo cierto es que, más allá de las diferencias en la descripción, todos coincidían en algo: su presencia generaba terror. Los reportes comenzaron en Puerto Rico, pero rápidamente se multiplicaron por Latinoamérica. Pues, ganaderos comenzaron a registrar animales mutilados, sin signos de lucha y con marcas de colmillos imposibles de explicar.

leyenda chupacabras (2) Siendo una criatura temible, pero probablemente inexistente, el chupacabras se ha caracterizado como el equivalente sureño del pie grande.

En algunos lugares, los pobladores afirmaban haber visto sombras extrañas, movimientos entre los arbustos y criaturas que corrían a velocidades inhumanas. La prensa local empezó a cubrir cada avistamiento, alimentando la leyenda y creando uno de los mayores fenómenos paranormales de los últimos tiempos.

Las teorías más fuertes: ¿criatura real, experimento o simple confusión?

Con el paso de los años, surgieron diversas teorías para intentar explicar el fenómeno. Entre las más conocidas se encuentran:

Que el chupacabras podría ser una especie no descubierta, un cruce genético o incluso un animal deformado por químicos o radiación.

La criatura podría ser el resultado de un experimento fallido que escapó de un laboratorio.

La explicación científica más aceptada es que muchos avistamientos corresponden a coyotes con sarna sarcóptica, lo que les da un aspecto cadavérico y los vuelve más agresivos. Esto explicaría su apariencia, pero no los casos extraños de ganado sin sangre.

Para algunos, el chupacabras es un fenómeno sociocultural. Las historias que se potencian con el miedo y que se expanden rápidamente gracias a los medios de comunicación.

El misterio, la falta de pruebas concluyentes y la necesidad humana de encontrar explicaciones míticas mantienen al chupacabras en el imaginario popular.