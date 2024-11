La letal oración que debes recitar para protegerte de tus enemigos, de la envidia y de las personas malas

►TE PUEDE INTERESAR: El ángel de la guarda tiene una importante predicción para las personas nacidas el 4, 13 y 31

La oración que protege contra una persona enemiga y envidiosa

Esta es una una de las versiones más comunes de esta oración poderosa:

"Señor, Dios Todopoderoso, en Tu nombre invoco Tu divina protección. Líbrame de los ataques de mis enemigos visibles e invisibles. Que Tu luz ilumine mi camino y que Tu fuerza me cubra en todo momento. Haz que los planes del mal se desvanezcan y que mi alma y cuerpo estén bajo Tu resguardo. Con Tu presencia, soy invencible y nada me podrá hacer daño. Que Tu paz me rodee y Tu justicia prevalezca. Amén."

Cómo y cuándo recitarla

Para que la oración sea efectiva, es recomendable dedicar un tiempo específico del día para recitarla. Muchos creyentes sugieren hacerlo por la mañana al despertar o antes de dormir, ya que estos momentos son clave para comenzar o cerrar el día con protección divina. Sin embargo, puedes rezarla cada vez que sientas la necesidad de invocar una fuerza superior en tu vida.

Es importante también, acompañar la oración con una actitud positiva, fortalecida por la fe y la esperanza. Las palabras en sí mismas no tienen poder si no son acompañadas de un corazón dispuesto a recibir la protección divina. Si tienes enemigos y mucha envidia encima de ti, es momento de acudir a esa oración.

La oración no solo actúa como un escudo espiritual, sino que también tiene efectos positivos en la mente y el corazón. Al rezarla, las personas suelen sentir una sensación de alivio y confianza, como si una carga se levantara de sus hombros. Esto se debe a la fuerza que genera la conexión con lo divino, algo que nos ayuda a liberarnos de personas que no aportan cosas positivas a nuestra vida.