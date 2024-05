La Legislatura invitó a una periodista ucraniana a exponer sobre la guerra con Rusia

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei volvió a elogiar Margaret Thatcher:"Ella era brillante"

Es importante destacar que estos profesionales recopilan testimonios de sobrevivientes y víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, y ataques deliberados contra civiles. Tal como explica Gumenyuk, los periodistas se encargan de publicar el contenido de sus investigaciones en diferentes medios internacionales, mientras que los abogados trabajan a la par para presentar los casos ante diferentes organismos, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros, esperando “que la justicia prevalezca ante la impunidad”.

Biografía de Nataliya Gumenyuk

Nataliya Gumenyuk es una periodista y escritora ucraniana especializada en reportajes sobre conflictos. Es fundadora y directora ejecutiva de Public Interest Journalism Lab, que promueve el debate constructivo en torno a cuestiones sociales complejas.

Tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Gumenyuk cofundó The Reckoning Project: Ukraine Testifies, que documenta los crímenes cometidos durante una guerra.

Los documentales y artículos de The Reckoning Project han sido publicados por TIME, Vanity Fair, The Atlantic, The Dial y New Lines Magazine.

En 2023, bajo la dirección de Gumenyuk en el marco de la iniciativa “Connecting The Continents”, PIJL trajo a Ucrania a editores de alto nivel, intelectuales públicos y periodistas de América Latina, África y Asia. Nataliya es autora de varios documentales y libros, entre ellos «The Lost Island: Tales From The Occupied Crimea» y «The Maidan Tahrir», sobre el desarrollo posterior a la Primavera Árabe, así como coautora del libro «The Scariest Days of My Life. The dispatches of The Reckoning Project». Como corresponsal de prensa extranjera, ha informado desde más de 50 países.

Nataliya escribe regularmente para The Guardian, Vanity Fair, The Washington Post, The Rolling Stone, Die Zeit, The New York Times y The Atlantic.

