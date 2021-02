La Justicia le ordenó a OSEP reincorporar a 3 trabajadores

Con diferentes fechas de ingreso, los empleados habían estado como prestadores contratados hasta 2015 cuando fueron pasados a planta permanente como parte de una acuerdo paritario pero, pocos meses después, la obra social decidió dispensar de ellos aduciendo diferentes motivos.

Los tres profesionales se desempeñaban en odontología. Argüello fue designado en Lavalle, Giménez en San Rafael y Sesano en Ciudad.

Desde la Corte entendieron que revocar la designación en planta permanente por hechos ocurridos con posterioridad a este acto demuestra "vicios" en la resolución. Es que desde OSEP justificaron la desvinculación de los profesionales aduciendo en líneas generales "bajo desempeño y falta de idoneidad".

"La extinción del acto de designación no se asentó en los potenciales vicios asignados al mismo, sino en la consideración del desempeño del agente en el transcurso del período de prueba, que la condujo a dejar sin efecto hacia el futuro dicho nombramiento", establece el escrito.

Si bien, la Justicia le dio la razón a los trabajadores que deberán ser reincorporados les negó el pedido para que se les compense con los salarios que no percibieron en base a estos despidos. "Se recuerda que ha sostenido este Tribunal, siguiendo a la Corte Suprema de la Nación, que no corresponde el pago de las tareas que no han sido efectivamente desempeñadas por lo que, en principio, no es viable el pago de salarios caídos salvo que exista norma expresa que así lo establezca", expresaron.