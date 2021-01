La Justicia investiga si hay un mendocino involucrado en la elaboración del Champanabis

Como única referencia, el vino llevaba una etiqueta con la representación de una hoja de la planta de cannabis en relieve y en dorado. Y rezaba "Espumoso Extra Brut Chardonnay de resina Cannabis Sativa Gelato".

En Uruguay, puntualmente en Punta del Este, también se lo podía conseguir, en un spa de terapias naturales denominado Amazon secrets. Tal y como lo indica BAE, en el perfil de Facebook de Amazon Secret se lo describía como un espumoso de cannabis, compuesto por hierbas Extra Brut hecho en Mendoza, Argentina y Punta del Este, Uruguay.

De esta mención en internet, se sospecha que detrás del Champannabis hay un elaborador mendocino.

El papel del INV

Desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura indicaron que no son ellos los que deben opinar sobre la comercialización del Champanabis, sino la Justicia, ya que su venta es ilegal, al menos en Argentina.

Además de que el uso del cannabis para fines no medicinales no está permitido, la gente del INV indicó que la elaboración se realiza en Uruguay, por lo tanto, el producto no ha pasado por el INV y la marca no está aprobada, ya que no existe una bodega elaboradora.

"Al ser totalmente ilegal y marginal, se está investigando. Los sitios de internet donde se promocionaba han sido eliminados o dados de baja. Es una actividad totalmente al margen de la ley, por lo que debería intervenir la policía", dice el comunicado del Instituto.

En busca del elaborador mendocino

En los circuitos donde se comercializaba el Champanabis -en pasado, porque hasta el momento cerraron todos los sitios web en los que lo promocionaban- es un secreto a voces que detrás de la creación del espumoso con cannabis hay un creador mendocino. El punto es que no quieren develar detalles de la investigación, pero estiman que podrán dar con él.