La Justicia Federal investiga posible estafa en red de apuestas en Mendoza

Se trata de la sociedad anónima Ganancias Deportivas, que desde su plataforma en Internet logró captar a miles de miembros que pagan una membresía de 100 euros para ingresar, más la compra por medio de bitcoins de paquetes de inversión de distintos valores para apuestas de partidos de fútbol, que otorgan una ganancia de 20% mensual y 240% anual.

La empresa está inscripta en Costa Rica y se aguarda que presente documentación en la causa judicial iniciada en San Rafael, a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien investiga el accionar ante la sospecha de un posible engaño piramidal.

David Villegas, principal referente local de Ganancias Deportivas en San Rafael, es quien promociona el negocio y logró la adhesión de más de 28.000 miembros, más otros 12.000 en localidades aledañas, muchos de los cuales ya cobraron los intereses prometidos y hasta han recuperado el dinero apostado inicialmente, según afirman los propios adheridos.

"La investigación se inició por la masividad y el éxito. Lo que vamos a demostrar es lo que me pidió el fiscal, que la empresa demuestre que si mañana no entra más gente, los que ya están adentro puedan seguir cobrando sus inversiones. No es una pirámide", aseguró Villegas a Télam.

"Somos una empresa de verdad, una compañía en red y estamos pidiendo audiencia para presentar toda la documentación", comentó el referente.

Los promotores del dispositivo aseguran su éxito en charlas por Zoom y prometen altas rentas ya que según explican, las ganancias no se sostienen con el dinero de los suscriptores sino con las producidas por acertar siempre por encima del 70% en las apuestas.

"Mi experiencia es que compré la membresía y dos paquetes de $17.000 y unos de $22.000; puse la plata, la reinvertí y hoy por hoy recuperé lo invertido y estoy ganando $50.000 mensuales con los intereses que me da", comentó este martes un joven profesor de gimnasia que prefirió no identificarse.

Su historia se repite en empleados de comercio, profesionales y hasta funcionarios que, en forma anónima, admiten haber ingresado al sistema.

"Les pica que nuestro trabajo sea sencillo y que nos genera mejor que estar bajo patrón que te pagan la hora $150 y te explotan en 8 a 12 horas", defendió Mariela Bueno, quien calificó a la empresa como algo "que te lleva al éxito para mejorar tu vida".

Según explican los suscriptores, la empresa reparte el 38% de utilidades a los inversores, quedándose como mínimo con un 32%, por lo que aseguran que el sistema es sustentable.