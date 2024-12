La isla de Nueva York que tiene un teleférico con vistas imponentes y cuenta con una peculiar historia

Roosvelt Island es una de las locaciones que deberías conocer si quieres tener un viaje diferente. La isla está ubicada en el East River, entre Manhattan y Queens, en Nueva York. Tiene vistas preciosas del skyline y cuenta con una historia un tanto peculiar. A continuación, te contamos detalles curiosos y cómo acceder en su teleférico.

Cómo acceder a Roosvelt Island en Nueva York

Es un lugar poco turístico, así que los visitantes no saben cómo acceder. Para tener una noción más precisa, la isla se extiende paralela, a las calles 46 y 85 de Manhattan, distrito al que pertenece. Está situada debajo del Queensboro Bridge, pero el puente no da acceso a la isla. Se puede ingresar porque tiene una estación de metro, un puente que conecta con Queens, una parada del New York Ferry y un teleférico.