La isla dentro del lago navegable más alto del mundo se encuentra en América del Sur

Con una superficie de aproximadamente 12,5 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 2.000 habitantes, Isla del Sol no solo es un sitio turístico, sino un núcleo de vida tradicional. Sus comunidades mantienen cultivos de quinua, papas nativas y ocasionalmente tejidos y artesanías que venden en mercados locales, preservando técnicas ancestrales que se remontan a la civilización Tiwanaku y al Imperio Inca.

Isla del Sol (1)

¿Cómo es esta isla?

La isla está dividida en dos secciones principales. La Isla del Sol Norte, más tranquila y habitada, y la Isla del Sol Sur, donde se encuentran los restos arqueológicos más antiguos, incluyendo el famoso Templo del Sol, construido con enormes bloques de piedra labrados con precisión milimétrica, y la Escalinata del Inca, que conecta distintos sitios ceremoniales.

Cada sendero es un viaje en el tiempo. Los muros de piedra, los cultivos escalonados y las terrazas agrícolas muestran cómo los antiguos ingenieros adaptaron la isla a su geografía escarpada. La navegación hacia la isla desde Copacabana, Bolivia, es parte de la experiencia: pequeños barcos recorren los casi 10 kilómetros de lago, mientras los visitantes se asombran de las aguas claras, que en algunos puntos alcanzan hasta 285 metros de profundidad.

Este entorno acuático también sostiene una biodiversidad única. El lago alberga más de 530 especies de flora y fauna, incluyendo el cóndor andino, diversas especies de truchas y la totora, una planta de juncos usada por los habitantes para construir balsas, techos y hasta casas flotantes.