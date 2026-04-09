La isla con 1.500 personas y 120 millones de cangrejos perfecta para un cable submarino, según Google

La idea es tender un cable, conocido como “Bosun”, que conecte Australia con Singapur, pasando por la isla como nodo intermedio. No es una elección azarosa. Su ubicación la convierte en un punto eficiente para reducir latencias, diversificar rutas y evitar dependencias en conexiones únicas.

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La geografía no es el principal desafío, lo es la biología

Cada año, entre octubre y diciembre, millones de cangrejos rojos abandonan el bosque y avanzan hacia el mar para reproducirse. El fenómeno es tan masivo que obliga a cerrar rutas, redirigir el tránsito y adaptar la vida cotidiana de quienes viven allí. No es una metáfora. La isla se mueve literalmente al ritmo de esta migración.

Ese ciclo natural introduce una variable poco habitual en proyectos de infraestructura digital. Cómo intervenir sin alterar un ecosistema que funciona con precisión desde hace miles de años. La instalación de un cable no es solo una obra técnica, implica maquinaria, movimiento de suelo y presencia humana en un entorno extremadamente sensible.

Por eso, el foco no está solo en conectar, sino en cómo hacerlo. Las autoridades y la empresa deberán coordinar tiempos, rutas y métodos para evitar interferir con la migración, que es clave para la supervivencia de la especie. Cada hembra puede liberar miles de huevos, pero solo una pequeña fracción llega a desarrollarse, lo que vuelve crítico cada ciclo reproductivo.

En ese equilibrio aparece el verdadero valor del proyecto. No es únicamente ampliar la red global de datos, sino demostrar que la infraestructura tecnológica puede adaptarse a condiciones ambientales complejas sin imponerse sobre ellas.