La interna política de cara a las elecciones 2023 se metió en la Vía Blanca de las reinas

Por su parte, De Marchi no estuvo presente, pero Sebastián Bragagnolo, el actual intendente de Luján que es parte de su equipo, dejó abierta una posibilidad de acuerdo, aunque muy desdibujada.

Via Blanca - Vendimia 2023 (59) Alfredo Cornejo, Rodrigo de Loredo y Patricia Bullrich en el palco oficial de la Vía Blanca. Foto: Axel Lloret

Bullrich y Morales le marcaron la cancha a De Marchi

El principal "atractivo" político de la Vía Blanca fue la pelea dentro de Cambia Mendoza entre el precandidato Omar de Marchi, que a nivel nacional el responde a Horacio Rodríguez Larreta, y el radical Alfredo Cornejo, quien tiene el respaldo nacional de Patricia Bullrich.

La precandidata a presidenta de la Nación y titular del PRO a nivel nacional le marcó la cancha ampliamente al lujanino: "El PRO está dentro de Cambia Mendoza, si De Marchi quiere ir por afuera, tendrá que hacerlo sin el PRO". Además destacó que "las PASO muestran reglas claras y hay que cumplirlas".

Via Blanca - Vendimia 2023 (34) Los intendentes de Luján, Sebastián Bragagnolo (PRO), y de Alvear, Walther Marcolini (UCR). Foto: Axel Lloret

En tanto, Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján y aliado político de De Marchi, dejó entrever que aún no está todo dicho en esta contienda. "Todavía falta tiempo para tomar una decisión final, no quiero eludir la pregunta, pero no vamos a dar definiciones ahora, estamos dedicados a gestionar".

El que también habló de la interna de Cambia Mendoza fue el goberndor de Jujuy y precandidato a presidente por el radicalismo, Gerardo Morales, quien se puso del lado de Cornejo en el debate por el PRO adentro o el PRO afuera de Cambia Mendoza.

"Alfredo Cornejo es nuestro candidato a gobernador. Esperamos que el PRO y toda la fuerza política sigan integrando Juntos por el Cambio y participen adentro", aseguró.

Con respecto a la postura del exintendente de Luján, declaró que "Omar tendría que participar dentro de la coalición porque ahí tiene oportunidades de disputar con Alfredo. La relación con Larreta y con Bullrich es muy buena y con todos los referentes de Juntos por el Cambio".

Gerardo Morales-Via Blanca.jpg El jujeño Gerardo Morales. Foto: Paula Jalil

Reclamos nacionales de Suarez y Cornejo

Tanto el gobernador Rodolfo Suarez como el senador nacional y precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, dejaron de lado la pelea con De Marchi para apuntarle directamente al gobierno nacional.

Suarez se dedicó a reclamarle al ministro de Economía, Sergio Massa, quien participará de los actos vendimiales de este fin de semana. "Esperemos que el ministro traiga algún anuncio en concreto para los productores que tan mal la han pasado con las inclemencias climáticas, tal y como lo había prometido", expresó durante el desarrollo de la Vía Blanca.

En el caso de Cornejo, lanzó críticas hacia las dos problemáticas que considera centrales en la Argentina: la inflación y la inseguridad. "El Gobierno nacional se tiene que dedicar a prevenir la inseguridad y para esto, que use las herramientas de la represión legal del delito y que no ande con eufemismos", sostuvo y agregó que hay que comprometer a la justicia para reforzar la seguridad.

Además, destacó que el Ejecutivo nacional tampoco se centra en resolver la problemática de la inflación. "Ni la inflación ni la inseguridad están en la agenda del Presidente, y son los dos problemas más importantes de la Argentina".

Preocupación por la inseguirdad en Rosario

La senadora nacional Mariana Juri (UCR) contó cómo fue su particicipación en el Agasajo de Vendimia. Por otro lado, se mostró preocupada por la ola de violencia en Rosario a raíz del crecimiento del narcotráfico. "Este es un gobierno -el de Alberto Fernández- que ha perdido el rumbo", dijo en relación al ataque del supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Via Blanca - Vendimia 2023 (41) Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez. Foto: Axel Lloret

Luis Petri, precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, también se refirió a esta problemática. Llegó en compañía de su pareja, la periodista Cristina Pérez. "Hay que colocar los inhibidores de señales de celulares en la cárcel. Los penales de Rosario son zona liberada. Hay que hacer cárceles de máximas seguridad para alojar a los narcos y llevar a las fuerzas nacionales a Santa Fe", afirmó bastante molesto con las políticas en materia de seguridad de Alberto Fernández.

Los peronistas, sin definiciones

El peronismo también participó de la Vía Blanca, y quien habló de la situación de su partido fue la presidenta del PJ a nivel provincial e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Manifestó que existe la posiblidad de que se vaya a las PASO sin fórmula de consenso.

"Martín Hinojosa -titular del Instituto Nacional de la Vitivinicultura- ya está recorriendo la provincia, si se tiene que ir a una PASO, deberá ser así", señaló.

Además destacó la presencia de los funcionarios nacionales. "Hoy -por este viernes- estuvimos con Victoria Tolosa Paz recorriendo la provincia, este sábado viene el ministro Sergio Massa. Todavía definiciones políticas no hay, pero sí gestión, dejemos el ruido político de lado y solucionemos los problemas de la gente", declaró a radio Nihuil.

Via Blanca - Vendimia 2023 (38) Los intendentes justicialistas de Tunuyán, Martín Aveiro, y de Lavalle, Roberto Righi. Foto: Axel Lloret

Via Blanca - Vendimia 2023 (30) El jefe comunal de San Rafael, Emir Félix. Foto: Axel Lloret

Otro peronista que no se quedó afuera de la Vía Blanca fue el intendente de Lavalle, Roberto Righi, quien adelantó que la semana próxima se sabrá quién será el candidato para sucederlo en Lavalle.

Emir Félix, el jefe comunal de San Rafael, resaltó no estar preocupado por su sucesión en el departamento y menos sobre su futuro político. Además estuvieron los intendentes de Maipú, Matías Stevanato; de Tunuyán, Martín Aveiro, y de La Paz, Fernando Ubieta.

La perla de la noche fue la aparición del exgobernador, Celso Jaque, quien manifestó que tiene intenciones de participar en las eleccioens. "Voy a estar donde el peronismo me necesite, no es lo que uno le guste, sino donde uno puede ser necesario, desde un cargo o desde el llano", dijo.