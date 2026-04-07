El Kremlin lleva años luchando por restringir la libertad en internet y limitar el alcance de las plataformas de tecnología occidental que han acumulado una enorme base de usuarios en Rusia. Para ello ha desarrollado una nueva superaplicación rusa.
Max es una plataforma de mensajería y comercio electrónico gestionada por el gigante tecnológico VK, que se está expandiendo para ofrecer desde servicios de solicitud de taxis hasta monederos electrónicos para pasaportes, siguiendo el modelo de WeChat de China.
La iniciativa de Rusia para fragmentar el internet: una app con tecnología inspirada en China
La iniciativa del Kremlin para promover MAX, es relevante porque representa un paso decisivo hacia la soberanía digital total de Rusia, permitiendo al gobierno centralizar el control de las comunicaciones y la información. Según informes recientes de Reuters en abril de 2026, esta medida "toca una fibra sensible" debido a que los ciudadanos perciben una pérdida de privacidad frente a un sistema diseñado para la vigilancia masiva.
Los diplomáticos han calificado a este movimiento como la "gran represión" de Rusia. El país ha bloqueado repetidamente el internet móvil y ha otorgado amplios poderes para interrumpir las comunicaciones masivas, al tiempo que interfiere con los servicios de mensajería y las redes privadas virtuales .
¿Por qué Rusia promueve esta App?
El objetivo es centralizar las comunicaciones en servidores nacionales permite a Rusia detectar filtraciones de información hacia agencias externas (como la CIA o el MI6) de manera mucho más eficiente que monitoreando plataformas extranjeras cifradas.
En regiones ocupadas de Ucrania, la obligatoriedad de MAX sirve para "rusificar" digitalmente a la población. Quien no usa la app queda fuera del sistema de salud, trámites legales y pagos, forzando la integración política a través de la tecnología.