Max es una plataforma de mensajería y comercio electrónico gestionada por el gigante tecnológico VK, que se está expandiendo para ofrecer desde servicios de solicitud de taxis hasta monederos electrónicos para pasaportes, siguiendo el modelo de WeChat de China.

APP Max

La iniciativa de Rusia para fragmentar el internet: una app con tecnología inspirada en China

La iniciativa del Kremlin para promover MAX, es relevante porque representa un paso decisivo hacia la soberanía digital total de Rusia, permitiendo al gobierno centralizar el control de las comunicaciones y la información. Según informes recientes de Reuters en abril de 2026, esta medida "toca una fibra sensible" debido a que los ciudadanos perciben una pérdida de privacidad frente a un sistema diseñado para la vigilancia masiva.