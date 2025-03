La conexión y la pronta impresión se puede llevar a cabo fácilmente a través del USB de alta velocidad o de forma inalámbrica desde ordenadores o dispositivos móviles. Los dispositivos móviles también son compatibles con la aplicación gratuita Canon PRINT.

Walmart3.jpg La impresora te permite conectarte sin cables.

La impresora que causa furor entre sus usuarios

En el sitio web de Walmart el artículo que está en oferta ha tenido más de 5.800 valoraciones. Mientras que el 69% lo calificó como una impresora de "cinco estrellas", el 10% le colocó "cuatro estrellas", el 6% la valoró con "tres estrellas" y solo un 16% calificó su experiencia con "dos estrellas" y "una estrella".

Mientras que su precio habitual es de 49 dólares, la oferta de Walmart te permite adquirirla por 39 dólares, de esta manera puedes ahorrar 10 dólares.

Uno de sus compradores expresó: "El servicio fue muy útil y yo tengo artritis y mi esposo también, así que no pude entrar a la tienda y tomarme el tiempo para comprar, por lo que la web fue muy conveniente para nosotros y una experiencia agradable. Definitivamente lo usaré nuevamente".

Otra cliente agradecida y conforme escribió: "Tuve muchos problemas con HP con respecto a mi otra impresora, hasta el punto de que la tiré. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero estoy muy contenta de haberlo hecho, de lo contrario no habría buscado otra todo en uno. Nunca pensé que compraría una marca diferente, ¡pero esta Pixma es la MEJOR! Imprime muy rápido y la alimentación del papel es muy fluida. Las copias son claras y es muy fácil archivar documentos después de escanear. He tenido otros todo en uno que te hacían pasar por cuatro pantallas diferentes antes de que finalmente se guardara... este Pixma es simple".

