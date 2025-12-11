La Iglesia Río de Milagros realizará una gran fiesta familiar en el Teatro Gabriela Mistral

La Iglesia Cristiana Río de Milagros Mendoza cerrará su ciclo de actividades 2025 con un evento especial este 13 de diciembre en el Teatro Gabriela Mistral. La actividad será libre y gratuita y está dirigida a toda la comunidad mendocina.
Una campaña evangelística que volvió a tomar fuerza en Mendoza
Durante los últimos meses, la iglesia desarrolló diversas campañas evangelísticas en barrios de Las Heras, Ciudad y Guaymallén, retomando acciones que no se vivían con esta magnitud desde la década del ’80.
El equipo de Río de Milagros llevó música en vivo, actividades solidarias, meriendas y mensajes de fe, además de acompañamiento a personas con adicciones, depresión y situaciones de soledad.
Estas acciones lograron convocar a cientos de vecinos en cada intervención barrial, reforzando el rol social de la iglesia en zonas con necesidades diversas.
Evento gratuito en el Teatro Gabriela Mistral
El gran cierre de año será este viernes 13 de diciembre desde las 18, en el Teatro Gabriela Mistral.
La propuesta incluirá:
- Bandas en vivo
- Actividades para toda la familia
- Equipos de acompañamiento emocional
- La participación del reconocido evangelista Carlos Díaz, invitado especial desde La Pampa
El objetivo, según los organizadores, es ofrecer un espacio de esperanza, alegría y contención para todas las familias de Mendoza.
Un evento abierto a toda la comunidad
Desde Río de Milagros invitan a participar a quienes deseen compartir una tarde de música, fe y actividades familiares:
“Queremos que todos puedan ser parte de una jornada que transmite valores, unión y esperanza”.
La entrada es libre y gratuita, y no se requiere inscripción previa.