La Iglesia Río de Milagros realizará una gran fiesta familiar en el Teatro Gabriela Mistral

Fiesta de la iglesia evangélica en Mendoza con música, solidaridad y un gran cierre en el Teatro Gabriela Mistral que reúne a las familias

Por UNO
El cierre del ciclo de actividades 2025 lo realizaran este 13 de diciembre con una fiesta para las familias que quieran acercase al teatro Gabriela Mistral, la entrada es totalmente libre y gratuita, a partir de las 18:00.

La Iglesia Cristiana Río de Milagros Mendoza cerrará su ciclo de actividades 2025 con un evento especial este 13 de diciembre en el Teatro Gabriela Mistral. La actividad será libre y gratuita y está dirigida a toda la comunidad mendocina.

gabriela mistral (3)

Una campaña evangelística que volvió a tomar fuerza en Mendoza

Durante los últimos meses, la iglesia desarrolló diversas campañas evangelísticas en barrios de Las Heras, Ciudad y Guaymallén, retomando acciones que no se vivían con esta magnitud desde la década del ’80.

El equipo de Río de Milagros llevó música en vivo, actividades solidarias, meriendas y mensajes de fe, además de acompañamiento a personas con adicciones, depresión y situaciones de soledad.

Estas acciones lograron convocar a cientos de vecinos en cada intervención barrial, reforzando el rol social de la iglesia en zonas con necesidades diversas.

gabriela mistral (2)
Evento gratuito en el Teatro Gabriela Mistral

El gran cierre de año será este viernes 13 de diciembre desde las 18, en el Teatro Gabriela Mistral.

La propuesta incluirá:

  • Bandas en vivo
  • Actividades para toda la familia
  • Equipos de acompañamiento emocional
  • La participación del reconocido evangelista Carlos Díaz, invitado especial desde La Pampa

El objetivo, según los organizadores, es ofrecer un espacio de esperanza, alegría y contención para todas las familias de Mendoza.

Un evento abierto a toda la comunidad

Desde Río de Milagros invitan a participar a quienes deseen compartir una tarde de música, fe y actividades familiares:

“Queremos que todos puedan ser parte de una jornada que transmite valores, unión y esperanza”.

La entrada es libre y gratuita, y no se requiere inscripción previa.

