La Iglesia Río de Milagros realizará una gran fiesta familiar en el Teatro Gabriela Mistral

Estas acciones lograron convocar a cientos de vecinos en cada intervención barrial, reforzando el rol social de la iglesia en zonas con necesidades diversas.

gabriela mistral (2) Durante los últimos meses, la iglesia desarrolló diversas campañas evangelísticas en barrios de Las Heras, Ciudad y Guaymallén.

Evento gratuito en el Teatro Gabriela Mistral

El gran cierre de año será este viernes 13 de diciembre desde las 18, en el Teatro Gabriela Mistral.

La propuesta incluirá:

Bandas en vivo

Actividades para toda la familia

Equipos de acompañamiento emocional

La participación del reconocido evangelista Carlos Díaz, invitado especial desde La Pampa

El objetivo, según los organizadores, es ofrecer un espacio de esperanza, alegría y contención para todas las familias de Mendoza.

Un evento abierto a toda la comunidad

Desde Río de Milagros invitan a participar a quienes deseen compartir una tarde de música, fe y actividades familiares:

“Queremos que todos puedan ser parte de una jornada que transmite valores, unión y esperanza”.

La entrada es libre y gratuita, y no se requiere inscripción previa.