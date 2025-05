La historia de vida de madre e hija unidas por el amor, la resiliencia y la producción de artesanías

"No tiene transporte, no puede manejarse sola y yo la acompaño"

Pero llegar al instituto no es fácil. “Este año ya no tiene transporte especial. Siempre lo tuvo por la mutual, pero ahora no lo cubren porque es mayor de edad. Y ella no sabe manejarse sola en micro”, explica su mamá.

Rosario y su mamá Mirta.jpg Rosario y Mirta. Viven en Las Heras y ambas van todos los días al centro. La hija estudia, la madre espera.

Rosario encontró en el instituto un grupo de estudio hermoso, donde se siente cómoda e integrada. “No sufre discriminación como en otras escuelas. Hubo mucho maltrato antes. Esta etapa es más difícil, pero ella quiere estudiar. No quiere perder el año”, cuenta Mirta, orgullosa.

Mirta Villegas confecciona alfombras, posapavas y bolsitos para vender.jpg Mirta confecciona alfombras, bolsitos materos, posapavas y otras manualidades para vender.

Mientras Rosario cursa, Mirta aprovecha esas horas para trabajar. Lleva sus retazos de tela, hilos y agujas, y en el hall arma alfombras recicladas, bolsitos, posapavas. Sueña con poder vender en ferias o plazas. “Estoy fabricando en casa y también ahí, con el apoyo de los celadores que me permiten estar. No puedo irme y volver porque no me alcanza. La noche está muy peligrosa”, dice, y cuenta que usa un viejo audífono de su madre.

"No pudo ir al jardín porque no la aceptaban"

El camino de madre e hija estuvo lleno de obstáculos. Rosario no pudo ir al jardín porque no la aceptaban por su fragilidad. En la primaria, Mirta se convirtió en mamá de cooperadora para poder estar cerca de su hija. “Hacía rifas, marcaba números, pintaba adornos para los sorteos. Así podía ver cómo la trataban. En una escuela la maltrataron y cuando reclamé, me trataron mal por ser mamá sola. Pero la directora me defendió y nos ayudó a conseguir el CUD y la obra social. Ahí mi hija empezó a cobrar una pensión, y por primera vez le pude comprar ropa nueva”, evoca.

Hilos y agujas mientras su hija estudia..jpg Hilos y agujas en la puerta del Normal mientras su hija estudia. Un ejemplo.

En la pandemia perdieron tres cirugías programadas. El Hospital Notti la derivó por edad, pero un especialista de la obra social los ayudó a llegar hasta Buenos Aires. Un médico la evaluó y confirmó que podía operarse. Pero apareció un nuevo obstáculo: Rosario tenía osteoporosis. “Por suerte era reciente y empezó tratamiento. Si todo va bien, podrá operarse pronto”, explican.

Mirta exhibe una de sus manualidades que confeccionó mientras espera a su hija.jpg Mirta exhibe una de sus artesanías, confeccionadas con dedicación mientras Rosario estudia en el instituto Tomás Godoy Cruz.

“Yo no me puedo rendir. Soy su mamá. Aunque me duela la rodilla, aunque no escuche bien, aunque no tenga trabajo. Mientras ella esté ahí adentro aprendiendo, yo voy a estar acá afuera, tejiendo. Mi hija quiere un futuro, y yo voy a hacer lo que sea para que lo tenga”, dice Mirta, mientras sigue confeccionando artesanías con sus ovillos de hilo y su amor incondicional de madre.