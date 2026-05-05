"Habrá un baño de sangre", los estremecedores mensajes destinados a las hijas de la Reina Máxima

Princesa Alexia de los Países Bajos.jpg Princesa Alexia de los Países Bajos.

En dicho control, se encontraron dos hachas. Una tenía grabado el nombre de la princesa Alexia; la otra presentaba inscripciones como "Mossad" y "Sieg Heil". También apareció un documento manuscrito con los nombres de ambas princesas y la palabra neerlandesa "bloedbad", que se traduce como "baño de sangre".

Para la Fiscalía, esos elementos apuntan a una planificación dirigida específicamente contra las hijas del rey Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta. El descubrimiento reavivó la discusión sobre la seguridad de la Casa Real.

¿Qué otros atentados ha sufrido la familia Real de los Países Bajos?

Es importante aclarar que este no es el primer atentado o amenaza que sufre la familia Real de los Países Bajos. En 2022, la princesa Amalia (heredera al trono) sufrió una amenzada mientras estaba en su residencia estudiantil en Ámsterdam. El propio rey reconoció que su hija "no podía llevar una vida universitaria normal", y la Reina Máxima apuntó a las consecuencias personales de vivir bajo amenaza.

Ante esta situación, Amalia redujo las apariciones públicas y se reforzaron los protocolos de protección. Es por ello que la joven buscó refugio temporal en Madrid para continuar con parte de su formación académica lejos del foco mediático neerlandés, una medida que habló por sí misma del riesgo que enfrentaba.

Princesa Amalia.jpg La princesa Amalia ha sufrido varias amenazas a lo largo de su vida.

También ocurrieron episodios de obsesión y acoso: un exmilitar llegó a enviar mensajes intimidatorios al círculo cercano de la princesa, entre ellos la frase "Creo que voy a ocasionar una víctima y tú la conoces". Ahora, con el documento que incluía la palabra "baño de sangre", la causa suma gravedad y sensibilidad política.

Otro de los hechos más recordados en la historia de esta familia fue cuando el 30 de abril de 2009, durante el Día de la Reina (Koninginnedag), Karst Roeland Tates arrolló con su vehículo a una multitud en un intento de atacar a la familia real. El saldo fueron 7 personas murieron (incluido el agresor) y hubo varios heridos.