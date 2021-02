La historia de superación de Sofía Salazar con la ayuda del Hospital Notti

Esta patología produjo que Sofía no quiera avanzar en sus estudios, debido a burlas que recibía por parte de sus compañeros de la escuela por cómo hablaba. Sin embargo con su capacidad de resiliencia y con el apoyo de su familia, del equipo médico del Servicio de FLAP del Hospital Notti, y de la organización Smile Train, se logró que Sofía pudiera recibir una prótesis denominada “bulbo” y luego someterse a una intervención quirúrgica lo cual le permitió poder desarrollarse.

Sofía fue la primera niña en Mendoza en recibir esta prótesis, ya que esto no se realizaba en la provincia. De hecho parte del equipo médico del hospital tuvo que capacitarte en Chile para poder ofrecerle este tratamiento a Sofía.

Sofia-Salazar-Hospital-Notti-2.jpg La vida de Sofía Salazar ha tenido un cambio profundo desde que se sometió a un arduo tratamiento médico para superar una patología de base, relató el blog del Hospital Notti.

Hace pocos días, Sofi se animó a cantar y su video llegó a oídos del popular cantante colombiano Sebastian Yatra quien le grabó un emotivo mensaje de aliento.

Actualmente Sofía, luego de haber superado el proceso protésico-quirúrgico, está participando de la formación del coro con niños con Fisura Labio Palatina impulsado por el equipo de FLAP del Hospital Notti y financiado por Smile Train, que es una organización internacional con un modelo que empodera a profesionales médicos locales con capacitación, financiamiento y recursos para ofrecer cirugías y tratamiento integral de fisura labio palatina de manera gratuita a nivel mundial.

"Sofía es una adolescente feliz que pudo superar todo este proceso gracias al acompañamiento de muchas personas", se afirma en el blog.

No fue fácil, muchas veces me sentí cansada, pero a pesar de ello seguí adelante. Mi mensaje para las personas que están viviendo esta situación es que no bajen los brazos No fue fácil, muchas veces me sentí cansada, pero a pesar de ello seguí adelante. Mi mensaje para las personas que están viviendo esta situación es que no bajen los brazos

La canción que lo cambió todo

¿Qué es la Fisura Labio Palatina?

La Fisura Labio- Palatina son alteraciones en el desarrollo de la cara que se producen en etapas muy tempranas de la gestación. Durante los 3 primeros meses de embarazo se altera la formación normal del labio, nariz y/o paladar. Se puede presentar con diferentes niveles de compromiso, desde una fisura que afecta solo a un lado del labio (llamada fisura labial unilateral) hasta aquellas que afectan a ambos lados (llamada fisura labial bilateral) o la fisura del labio y de todo el paladar (llamada fisura labio-alveolo-palatina, FLAP).

El tipo más frecuente es la fisura Labio –palatina unilateral izquierda, en la se observan abiertos el labio, la encía el paladar duro y blando, dejando comunicadas la boca con la nariz. La fisura labial por sí sola no debería ocasionar problemas de alimentación en el bebé. Sin embargo, si la fisura incluye paladar, será necesario implementar una técnica de alimentación adecuada para cada bebé según sus propias características.

La fisura con compromiso de paladar (fisura velopalatina, velar o submucosa) también pueden afectar el habla, voz y audición de los niños. Es por eso que se debe mantener un constante monitoreo previo y posterior a las cirugías.

En la Argentina nacen anualmente más de 1.000 niños con FLAP y por día 540 niños a nivel mundial. En Mendoza, el Hospital Notti recibe por año entre 40 y 50 nuevos casos de pacientes que han nacido con fisura y son operados exclusivamente en el hospital por el equipo de FLAP. Actualmente están en tratamiento, el cual dura hasta la adolescencia, alrededor de 400 pacientes y unos 250 están bajo tratamiento a través de la teleconsulta.

Las causas por las cuales puede ocurrir son varias: hereditaria, genética, ambiental, o estar relacionadas al consumo de drogas, tabaco y alcohol. Si bien es una patología con baja mortalidad presenta una muy alta morbilidad: esto significa que afecta a varias zonas anatómicas y consecuentemente su función no se puede determinar la causa específica.

Fuente: elnotti.wordpress.com