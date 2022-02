La historia de "Negro", el perro que busca familia con un CV, tras la muerte de su "papá humano"

Cuando muere Diego, Negro corrió detrás de la ambulancia que trasladaba el cuerpo del hombre. Él fue adoptadopor una familia que luego lo golpeó y abandonó.

“Todos encontraron un hogar y hoy viven felices, menos Negro, que era el preferido de Diego, no podemos entender cómo un animal tan dulce tuvo tanta mala suerte. Si bien tuvo adopciones, ninguna fue buena para él”, lamenta Victoria. La primera familia que lo adoptó “sabía que tenían el compromiso de responder durante el tiempo de seguimiento y contar cómo estaba el perro, pero de un día a otro dejaron de contestar los mensajes”, cuenta Karina, amiga de Diego que se encargó de dar en adopción a los perros del hombre.

Diego.PNG

Negro otra vez estaba en la calle. “Un día Karina iba en su auto y otro que tenía enfrente le hace luces, no entiende porqué y golpe ve cómo un perro negro se alanzaba sobre su coche. Frenó y lo vio, era Negro. ¡La había reconocido! ¡Estaba en shock! El perro se le fue encima, como pidiéndole ayuda... Estaba en la vereda de la funeraria donde lo habían velado a Diego unos meses antes. Karina no lo sabía porque no lo había ido a despedir, pero cuando me pasó la dirección y la referencia del lugar no lo pude creer”, dice conmovida.

Negro estuvo allí cuando Diego fue velado porque siguió a la familia. “No sabemos si entró, pero evidentemente su olfato lo llevó al lugar donde su papá humano estuvo por última vez”, cuenta emocionada Victoria.

Tras ese reencuentro, que ocurrió en Mataderos, Negro quedó en un pensionado. “Estaba muy triste. No comía, se levantaba solo para hacer sus necesidades. Le mandamos hacer análisis de sangre para saber si estaba enfermo y el veterinario nos dijo: ‘este perro está muy triste y deprimido’”. Una vez más fue adoptado, pero esa persona también lo maltrató y Negro otra vez quedó a la deriva.

Casa velatoria perro.PNG

Una vez más volvió al lugar donde su olfato le indica que estuvo Diego. Por el momento, Karina, que lo rescató dos veces, lo tiene actualmente en tránsito en su casa. “Pero Negro, que es buenísimo, es muy territorial y no se lleva bien con otros machos ni con los gatos, por eso ella tiene la casa, que no es grande, dividida en dos”, cuenta Victoria.

Desesperadas y con el único objetivo de que Negro encuentre un hogar amoroso y definitivo, le armó un CV en el que cuenta su historia e intereses: “Conseguir un dueño para sentirme feliz, comer y dormir, tirarme panza arriba para jugarte” y entre sus logros se destaca “adaptarse a las adversidades".

“Es un ser hermoso que necesita amor, tanto como le dio Diego. Creemos que él descansará en paz cuando su querido Negro tenga al fin un hogar”, finaliza Karina en diálogo con Infobae.