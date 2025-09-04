La historia de Moisés, el hombre que abrió el mar Rojo en dos y recibió los diez mandamientos

De esta manera, Moisés se presentó ante el faraón para exigir la libertad de su pueblo, pero el rey se negó. Ante esta negativa, Dios envió diez plagas sobre Egipto, obligando a la máxima autoridad a dejar partir a los hebreos.

Moisés guio a su pueblo a la Tierra Prometida, aunque tuvo que lidiar con el arrepentimiento de la decisión del faraón, quien envió a un ejército a perseguirlo.

historia, san moises El legado de Moisés, al igual que su historia, perdura hasta el día de hoy.

Invocado por Dios, Moisés abrió el mar Rojo con la palma de su mano, en un acto del que pudo librarse de los mencionados. Como si fuera poco, en la península del Sinaí, en una gran montaña, vieron cómo Dios promulgaba los Diez Mandamientos.

Finalmente, y según cuenta la tradición, Moisés moriría a los pocos días de llegar con los israelíes al ya mencionado paraíso. Sin embargo, su acción de liberación y su legado se mantienen hasta el día de hoy.

Los diez mandamientos recibidos por Moisés