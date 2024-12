La historia detrás del espumante Lágrimas de Zurdo, creado en Mendoza e inspirado en Javier Milei

Detrás de esta idea, no hay un enólogo o un empresario vitivinícola, si bien sí en el trabajo final hay una bodega mendocina. Detrás de la idea original está el abogado tributarista Agustín Kloster, quien se inspiró en el presidente Javier Milei.

"Estaba de viaje por Estados Unidos y cuando decía que era argentino la gente no reconocía al país como de Messi o de Maradona sino el país de Javier Milei. Eso me llamó poderosamente la atención y me sirvió de inspiración para este proyecto. Terminé de cerrar la idea cuando abrí un espumante en el cumpleaños de un amigo", contó Kloster en declaraciones a Diario UNO.