"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 5 al 10 de enero

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa-en-tu-barrio-cronograma-1 El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma semanal del 5 al 10 de enero

Lunes 5

Guaymallén

Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la escuela “Berta García Morales”. A las 9:30.

Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saá 3609. A las 10:30.

Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11:30.

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12:30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10:45.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.

Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Bulevar Remo Falciani. A las 9:30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a la Escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. A las 9:30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 6

Guaymallén

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 9:30.

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 10:30.

Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11:30.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12:30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo “Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40.

Tortugas: Polideportivo “Los Pelegrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.

Las Heras

Panquehua: Merendero Brazos Abiertos. Gutiérrez y Catamarca. A las 9:30.

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 10:30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11:30.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Bulevar. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11:15.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11:30.

Miércoles 7

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.

Luján

Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9:30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10:30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11:15.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las: 10:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.

Junín

Barriales: Delegación municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Cabrera. A las 9:30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 10:30.

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11:30.

Guaymallén

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9:30.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10:30.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12:30.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10:45.

Jueves 8

Guaymallén

El Sauce: Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.

Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9:40.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10:20.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 11:40.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.

Rivadavia

La Central: Mini Terminal. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.

El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 10.

Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 11.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.

Viernes 9

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

Las Heras

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.

El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.

El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Sábado 10

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.

Capital - Recorrido 1