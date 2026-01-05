El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Cronograma semanal del 5 al 10 de enero
Lunes 5
Guaymallén
- Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen. A metros de la escuela “Berta García Morales”. A las 9:30.
- Belgrano: Unión Vecinal Julio Argentino Roca. Correa Saá 3609. A las 10:30.
- Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11:30.
- Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12:30.
General Alvear
- Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
- Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10:45.
Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9.
- Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10.
- Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.
Maipú
- Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.
- Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10:30.
- Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Santa Rosa
- La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.
- La Dormida: Bulevar Remo Falciani. A las 9:30.
- La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a la Escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10.
Tunuyán
- Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. A las 9:30.
- El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10:30.
- Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Martes 6
Guaymallén
- Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 9:30.
- La Primavera: Antonio Piera 335. A las 10:30.
- Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 11:30.
- Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Tortugas: Polideportivo “Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 9.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40.
- Tortugas: Polideportivo “Los Pelegrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11.
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.
Las Heras
- Panquehua: Merendero Brazos Abiertos. Gutiérrez y Catamarca. A las 9:30.
- El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 10:30.
- Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11:30.
Luján
- Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.
- Perdriel: Barrio Nueva Vida. Bulevar. A las 10:15.
- Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.
La Paz
- Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.
- Las Chacritas: Comunidad. A las 11:15.
- Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11:30.
Miércoles 7
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.
Luján
- Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9:30.
- Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
- Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10:30.
- Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11:15.
Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las: 10:30.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.
San Martín
- Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.
- Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.
- Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.
- Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.
- Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.
Junín
- Barriales: Delegación municipal. A las 10.
- Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
Las Heras
- El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Cabrera. A las 9:30.
- El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 10:30.
- El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11:30.
Guaymallén
- Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 9:30.
- Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10:30.
- Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11:30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12:30.
San Rafael
- Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.
- Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
- Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10:45.
Jueves 8
Guaymallén
- El Sauce: Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.
- Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.
- Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9:40.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10:20.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 11:40.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.
- Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.
- Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.
- Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Junín
- Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.
- Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Tupungato
- Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.
Rivadavia
- La Central: Mini Terminal. A las 9:30.
- El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.
- El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 10:30.
- El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10.
- Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
- La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Lavalle
- Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
- Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 10.
- Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 11.
San Rafael
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
- Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45.
Viernes 9
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
- Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
- Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.
Las Heras
- Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.
- El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.
- El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.
General Alvear
- Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
- Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.
- Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.
San Martín
- Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
- Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
Sábado 10
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón Deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Las Heras
- El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC 2. A las 12:45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.